Cannes, focus, conferenze e incontri all’Italian Pavilion

Roma, 14 mag. (askanews) – Focus, presentazioni, conferenze stampa. Con un cartellone ricco di iniziative al Festival di Cannes, l’Italian Pavilion è pronto ad accogliere la comunità internazionale dell’audiovisivo che fino al 24 maggio si ritrova sulla Croisette per celebrare il cinema. Progettato, allestito e gestito da Cinecittà, grazie alla collaborazione tra la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura (DGCA-MIC) e l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’Italian Pavilion è lo spazio professionale che per tutta la durata della kermesse diventa luogo strategico di presentazione della nostra produzione cinematografica, ed è articolato in due location cardine del Festival: l’Hotel Barrière Le Majestic presso il Salon Marta, dove saranno ospitati incontri business, conferenze e attività stampa dei film italiani, e il Marché Du Film con un’area comune per appuntamenti e stand dedicati ai venditori, allo spazio Riviera A6-C1.Queste le società ospitate quest’anno: 102 Distribution, Coccinelle Film Sales, DM Communication, Fandango Sales, Filmexport Group, K+, Minerva Pictures, Nexo Studios, One More Pictures, PiperFilm, Rai Cinema International Distribution, Rewind Film, The Family, The Open Reel, True Colours, TVCO. Immancabile, anche per questa edizione, la versione digitale della Casa del cinema italiano all’estero che avrà la sua pagina web italianpavilion.it sulla piattaforma ufficiale del Marché, dove oltre al calendario delle attività in programma al Majestic sarà possibile consultare il catalogo delle proiezioni dei film italiani al Festival e al Mercato. Diversi gli appuntamenti che presenteranno agli addetti ai lavori e alla stampa importanti novità, come la presentazione internazionale dell’Italian Global Series Festival, il nuovo festival dedicato alle serie che si terrà in estate tra Rimini e Riccione. Nell’ambito delle iniziative per l’internazionalizzazione, organizzate dall’ufficio Progetti Speciali DGCA-MiC/Cinecittà, sono previsti incontri finalizzati a rafforzare le collaborazioni con i partner e a pianificare attività a sostegno di produttori e venditori italiani per il secondo semestre del 2025.In cartellone la presentazione della seconda edizione di Scenari Transalpini, realizzata in collaborazione con CNC, Ambasciata di Francia e MIA, e sessioni di networking con gli operatori dei Paesi Baltici (Estonia, Lettonia, Lituania) per organizzare un focus a Venezia, nonché la partecipazione di una delegazione italiana al Tallinn Film Festival, ma anche un incontro con VIPO per rafforzare il dialogo e promuovere nuove coproduzioni con il Giappone (dopo l’accordo siglato a luglio scorso, sono già 5 infatti i film in sviluppo) oltre ad appuntamenti con CCIDAHK (Hong Kong), BFI, Unifrance, Unijapan, e soprattutto i paesi dell’America Latina con cui definire una nuova strategia condivisa per sostenere le coproduzioni con l’Italia, in vista del prossimo bando che sostituirà quello di Ibermedia e che sarà presentato a breve.