“Così come mi viene” è il nuovo singolo di Francesco Gabbani

Milano, 13 mag. (askanews) – Esce il 16 maggio nelle radio “Così come mi viene” il nuovo singolo di Francesco Gabbani contenuto nell’ultimo lavoro “Dalla tua parte”, il suo sesto album in studio pubblicato a febbraio da BMG. Il brano è prodotto dai Room 9.“La canzone” racconta Francesco “ricorda il potere delle canzoni che vengono a prenderci nel traffico dei pensieri e ci portano via, ci fanno fischiettare, o ballare. Tutti dovremmo avere una canzone da cantare a braccia spalancate sul palco di Sanremo. Una canzone semplice e bella, senza pretese, senza senso, da cantare così come ci viene, che non faccia troppo pensare, ma solo star bene.” È proprio questa l’essenza del brano: un inno alla libertà emotiva, all’amore che non ha bisogno di essere spiegato, alla leggerezza che non è superficialità ma respiro. Tra frasi che giocano con il cosmo e con il cuore, e cori che sembrano nati per restare in testa, la canzone si muove tra l’aldilà e l'”al di qua”, tra la ragione e la ribellione, tra scienza e sentimento.“Pane e amore, sangue e vene”: bastano queste parole per dire tutto. Perché a volte non serve capire, basta sentire. E cantare, così come viene. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, Francesco è tornato dal vivo con un tour nei palazzetti, partito il 19 dicembre 2024 con un concerto sold out all’Unipol Forum di Milano e conclusosi il 17 aprile con un grande show al Palazzo dello Sport di Roma, confermando ancora una volta il suo straordinario carisma sul palco. A luglio prenderà il via il tour estivo, che culminerà con uno speciale concerto all’Arena di Verona il 1° ottobre. A novembre, Francesco tornerà nei palazzetti con una nuova serie di date.