Coppa Italia, Mattarella: finale sarà grande spettacolo di sport

Roma, 13 mag. (askanews) – “La storia delle vostre due società dimostra che domani sera la finale di Coppa Italia sarà un grande spettacolo di sport. Sono certo che sarà un incontro di grande livello in cui emergerà il senso della comunità del mondo del calcio”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i giocatori di Milan e Bologna che domani si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia.Rivolgendosi ai calciatori il capo dello Stato ha ricordato che sono “un punto di riferimento per tutti i giovani”. E poi Mattarella ha espresso un auspicio: “Vi auguro di non concludere la partita ai rigori”.