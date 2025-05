Roma, al via il 92esimo Csio di Piazza di Siena: “Evento unico”

Roma, 12 mag. (askanews) – Seicento cavalli, 468 atleti da tutto il mondo. È solo uno dei tanti colori dell’affresco di Piazza di Siena, concorso ippico giunto alla sua 92a edizione e in programma a Roma, a Villa Borghese, tra il 21 e il 25 maggio. Un evento, si legge in una nota, unico al mondo non soltanto per il livello sportivo – Roma è tra le ‘magnifiche sette’ città delle Rolex Series – ma anche e soprattutto per la location, tra restauri (durante l’evento sarà svelata la Fontana dei Pupazzi restituita alla sua antica bellezza), grandi opere e recuperi ambientali. E per un particolare anche questo unico: l’evento sarà completamente gratuito in tutti i suoi appuntamenti, dal salto ostacoli all’Italia Polo Challenge.Tra gli appuntamenti clou c’è la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo in programma venerdì 23 e preceduta dal volo delle Frecce Tricolori: dieci nazioni tra le più quotate nel panorama mondiale del salto ostacoli (Argentina, Brasile, Emirati Arabi, Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Svizzera) saranno in campo con una squadra di quattro cavalieri, mentre altre sei (Australia, Belgio, Irlanda, Norvegia, Spagna e Svezia) saranno rappresentate a titolo individuale portando a 16 il numero delle bandiere presenti. L’evento è stato presentato lunedì 12 maggio all’interno dell’Ovale di Piazza di Siena da una ‘guest star’, l’attrice Matilde Gioli, grande appassionata di sport equestri. “Organizzare un evento in un monumento come questo dà un senso di responsabilità – ha spiegato durante la presentazione, che si è svolta nell’Ovale di Villa Borghese, il presidente della FISE Marco Di Paola -. Abbiamo iniziato questa avventura nel 2017, grazie alla visione di Diego Nepi Molineris: un’avventura meravigliosa”. “Mi auguro che un giorno possa nascere una Fondazione, così come succede a New York, nella quale convogliare tutte le energie di questo luogo unico, comprese quelle del concorso che abbiamo l’onore di organizzare con la FISE”, ha aggiunto il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma. Secondo il presidente del CONI, Giovanni Malagò, oggi “Piazza di Siena è una venue olimpica, che potrebbe benissimo avere i cinque cerchi”. “Un evento non solo d’elite ma una grande festa popolare, vista la possibilità di assistere gratuitamente allo show, ai concorsi, ai caroselli, al polo – ha detto l’assessore allo sport di Roma Capitale Alessandro Onorato”.Il lavoro di squadra coinvolge anche il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Abbiamo ricordato quanto questo evento non sia un progetto finalizzato alla promozione dello sport, ma riassume gli ingredienti di tutto quello che lo sport interpreta in base a ciò che è stato sancito dalla Costituzione – ha spiegato il capo del Dipartimento Flavio Siniscalchi”. “Sarà un’edizione memorabile”, assicura Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, con il direttore generale del Masaf Remo Chiodi che ha infine ricordato il progetto “Master Talent”, dedicato ai giovani cavalli. “Si tratta di un’iniziativa per sostenere lo sviluppo e la crescita del cavallo da sella attraverso programmi di allenamenti mirati”.