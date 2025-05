La nuova Associazione Ezio Bosso apre la campagna associativa

Roma, 12 mag. (askanews) – La nuova Associazione no profit Ezio Bosso apre al pubblico per le adesioni volontarie: l’obiettivo è di rendere lo strumento decisionale ed operativo di tutte le future attività per il ricordo, la tutela e lo sviluppo dell’eredità artistica ed umana di Ezio Bosso sempre più partecipativo, democratico e collettivo. In pochi giorni, solo col passaparola, Associazione Ezio Bosso ha già ottenuto oltre 60 membri da Italia, Germania e Svizzera.Un passo importante nei cinque anni dalla morte del maestro per trasformare un danno – la sua scomparsa – in un’opportunità secondo la sua nota filosofia, lavorando per creare un grande collettivo pubblico ove artisti di fama, amici, studiosi, esperti di musica ma anche e soprattutto persone comuni, possano unirsi sotto il segno dell’arte. E il Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso, primo nel suo genere e pari a 10.000 euro, è divenuto realtà grazie alla lungimiranza della Regione Puglia, che ne è ufficialmente ospite. Il premio verrà consegnato con un grande spettacolo musicale al Teatro Kursaal Santalucia di Bari, dove gli verrà intitolato un palco, il 13 settembre 2025 in occasione del compleanno di Bosso, dopo un lungo percorso di votazione pubblica, che vedrà gli associati protagonisti della scelta finale.La divulgazione musicale è stata la costante nella vita artistica di Ezio Bosso in tutte le sue declinazioni, è dunque naturale che la prima azione di AEB sia stata la costituzione di un premio che incoraggi tutti gli italiani che ad essa si dedicano – associazioni, istituzioni musicali, editori e privati cittadini – affinché il linguaggio musicale diventi sempre più popolare, in assenza di un programma scolastico incisivo ormai da molti decenni. L’Associazione selezionerà attraverso il Comitato Scientifico, costituito dal pianista Francesco Libetta, Francescantonio Pollice Presidente AIAM e CIDIM, Paolo Petrocelli Sovrintendente DubaiOpera e il violinista e direttore d’orchestra Sergei Krylov, la rosa dei progetti più incisivi in campo divulgativo; quindi, la lista verrà sottoposta al voto degli associati e del pubblico attraverso i social. Il premio in denaro di 10.000 euro verrà finanziato attraverso i fondi raccolti dalla campagna associativa che in pochi giorni e senza alcuna visibilità pubblica, ha già raccolto oltre 60 associati nelle tre fasce proposte a coinvolgimento crescente, Supporter, Silver e Gold.Paolo Petrocelli, Sovrintendente Dubai Opera, insignito di recente come Cavaliere della Repubblica, ha sottolineato: “Ezio ha sempre creduto nella forza trasformatrice dell’arte e nella potenza aggregativa della musica, capace di elevarci verso una dimensione collettiva di condivisione autentica, di ascolto profondo e di crescita reciproca. Oggi siamo chiamati a raccogliere quel testimone con coraggio, visione e responsabilità, al servizio delle generazioni presenti e future. Con la creazione dell’Associazione, chiamiamo a raccolta tutti coloro che credono nell’importanza di custodire e rinnovare questo patrimonio ideale, affinché l’eredità umana e artistica di Ezio continui ad ispirare, unire e trasformare la nostra società.” Francescantonio Pollice, Presidente AIAM e CIDIM, ha aggiunto: “Aderisco volentieri al Comitato Scientifico del Premio alla Divulgazione Ezio Bosso non soltanto per la vicinanza che gli eredi hanno avuto in questi anni verso l’AIAM ma soprattutto perché questa iniziativa contribuisce a mantenere vivo il profondo messaggio del Maestro di cui tanto si avverte il bisogno”.Ma al di là degli accessi privilegiati dei soci al mondo sommerso di Ezio e al voto per il Premio alla Divulgazione, la campagna associativa vuole soprattutto creare una comunità trasversale, inclusiva e popolare, capace di aggregare esperienze, suggestioni e competenze diverse nel nome di un diverso modo di fare e ascoltare musica, esercitando al massimo delle proprie capacità quella volontà d’ascolto senza barriere e pregiudizi, che era fondante nell’utopia del Maestro. Per scoprire i primi passi dell’associazione ed entrare in essa da protagonisti: associazione.eziobosso.com