A Cartoons On The Bay “Maracuda – Diventare grandi è una giungla”

Roma, 8 mag. (askanews) – Il grande cinema internazionale d’animazione protagonista a “Cartoons On The Bay” con l’anteprima italiana di “Maracuda – Diventare grandi è una giungla” diretto da Victor Glukhushin.Sabato 31 maggio alle ore 20.30 il film sarà proiettato al Cinema Teatro Massimo di Pescara a ingresso gratuito. Oltre alle divertenti e rocambolesche disavventure del giovane Maracuda, figlio di un rispettato capo tribù, il film offre una riflessione sul percorso del protagonista, intento a scoprire i propri talenti e alla ricerca di un proprio posto nel mondo. Ad arricchire l’avventura tanti personaggi colorati ed esilaranti, da Tink, tenero uccello extraterrestre che cerca di tornare a casa, a Rock, il severo padre di Maracuda e a Spring, la spregiudicata sorella maggiore abile con le armi. Il film sarà nelle sale dal 5 giugno.Diretto da Roberto Genovesi, “Cartoons On The Bay” (29 maggio – 1° giugno) è promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara.