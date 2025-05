Cinema, al via le riprese di “Frammenti”, esordio di Bianca Marcelli

Roma, 6 mag. (askanews) – Sono iniziate nelle Marche le riprese di “Frammenti”, opera prima di Bianca Marcelli, scritto da Dario Germani e prodotto da La Pratella 76, con la supervisione artistica di Giorgio Caporali. Il film vede protagonista Riccardo De Rinaldis, distintosi lo scorso anno nel ruolo di Goffredo Mameli nella miniserie Rai “Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia”, affiancato da Rebecca Liberati, Francesco Venerando, Giorgio Belli, Andrea Caimmi, Valentina Romani, apprezzata interprete de “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti, di “Mare Fuori” e ora della serie “Gerri”, Jenny De Nucci (Pensati sexy) e Federico Russo (I Cesaroni, Adorazione). Con la danza protagonista, “Frammenti” è un dramma contemporaneo che intreccia arte, identità e ricerca interiore, raccontando il percorso emotivo e fisico di un giovane ballerino in lotta con il proprio passato. La rappresentazione del mondo del balletto all’interno del film è seguita dal celebre coreografo Gianluca Schiavoni, già primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano. A prendere parte al progetto c’è anche Matteo Zorzoli, ballerino professionista.Romeo, un giovane ballerino romano di 23 anni, ribelle e appassionato, lascia la Capitale per inseguire il sogno di entrare in una prestigiosa compagnia di danza diretta dalla celebre étoile Vittoria Pesca. Dopo aver superato le audizioni a Fermo, nelle Marche, Romeo si immerge nella preparazione dello spettacolo e incontra Ele, una ragazza dalla personalità magnetica, con cui nasce un legame intenso. La scoperta di un segreto sconvolgente lo obbliga a mettere in discussione le sue certezze. Il film esplora il corpo come strumento narrativo e la danza come linguaggio emotivo, raccontando la tensione tra disciplina e libertà, talento e dolore, alla ricerca di un equilibrio fragile tra perfezione tecnica e bisogno umano di espressione. Alla regia, Bianca Marcelli, classe 2000, artista e autrice poliedrica, al suo debutto cinematografico dopo esperienze nella musica, nella scrittura e nella produzione audiovisiva.La Pratella 76, storica realtà attiva sin dal 1973, con una library di oltre 100 titoli, da anni impegnata nella valorizzazione del patrimonio cinematografico con il restauro e la digitalizzazione, produce questo esordio confermando il suo impegno nella promozione di nuove voci e nella valorizzazione di giovani talenti, capaci di rinnovare lo sguardo sul presente con linguaggi autentici e originali. Le riprese del film si svolgeranno inizialmente tra Fermo e Porto San Giorgio e poi proseguiranno successivamente tra Tunisi e Bratislava, in un intreccio di luoghi e suggestioni che riflettono la natura sfaccettata del viaggio del protagonista.Frammenti è realizzato con il contributo di Regione Marche PR-FESR 2021-2027 Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission. “Con soddisfazione annunciamo l’avvio delle riprese nelle Marche del film “Frammenti”, uno degli otto progetti vincitori del bando regionale di sostegno alle produzioni audiovisive 2024 – ha dichiarato Andrea Agostini Presidente di Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission – Un viaggio di crescita introspettiva, dedicato ai giovani, ambientato nel mondo della danza, che vede nel Teatro dell’Aquila di Fermo, uno dei più imponenti e prestigiosi esempi di teatri settecenteschi italiani, la sua location naturale”.“E un nostro piacere poter sostenere la produzione del film Frammenti che ha scelto di girare nelle bellissime location marchigiane – ha aggiunto Francesco Gesualdi direttore di Marche Film Commission – Oltre all’incentivo economico derivante dal bando mettiamo a disposizione della produzione servizi, competenze tecniche e un tessuto professionale qualificato per agevolare il lavoro. Siamo certi che il film per le sue peculiarità narrative ed artistiche sarà un successo.”