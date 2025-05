Nave Amerigo Vespucci incontra la costa orientale della Sicilia

Milano, 5 mag. (askanews) – Nave Amerigo Vespucci in navigazione lungo la Costa Orientale della Sicilia da Porto Emepdocle a Reggio Calabria, dove ha fatto in più punti una serie di avvicinamenti alla costa, facendosi ammirare e immortalare da tantissime persone in attesa del suo passaggio.La Nave Scuola della Marina Militare, dopo il Tour Mondiale tra i cinque continenti è ora impegnata nel Tour Mediterraneo che terminerà a Genova il prossimo 10 giugno nella giornata della Marina Militare. Nave Amerigo Vespucci è giunta oggi a Reggio Calabria, 11a tappa del Tour Mediterraneo Vespucci insieme al Villaggio IN Italia.L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri.