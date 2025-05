Calcio, Empoli-Lazio 0-1, decide un lampo di Dia

Roma, 4 mag. (askanews) – La Lazio conquista i tre punti al Castellani di Empoli battendo 1-0 i toscani e ritrova la zona Champions. Dia sblocca il punteggio dopo 53”, poi a fine primo tempo Colombo viene espulso per doppio giallo. A inizio ripresa segna Viti per l’Empoli, ma il Var annulla per fuorigioco. A un quarto d’ora dal termine anche i biancocelesti restano in 10 per il rosso a Hysaj, ma non succede più nulla e finisce 1-0 per la squadra di Baroni.