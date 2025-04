Arte, a Roma Cento Pittori a Via Margutta nel segno del Giubileo

Roma, 30 apr. (askanews) – A Roma da domani al 4 maggio torna la storica manifestazione d’arte dell’Associazione Cento Pittori Via Margutta, giunta all’edizione numero 123; tema di quest’anno “L’umanità del Giubileo nei colori di Via Margutta”. Non una semplice esposizione ma un viaggio nell’anima dell’arte, un’opportunità per esplorare e celebrare la ricca storia dei Cento Pittori di Via Margutta, che si ripete a Roma dal 1953.La manifestazione, visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 20, sarà inaugurata il primo maggio alle ore 16 con la partecipazione del presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera Federico Mollicone, dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, dall’assessore alla Cultura del Comune di Roma Massimo Smeriglio e dal Consigliere Comunale Ferdinando Bonessio. Parteciperà al simbolico taglio del nastro il critico d’arte, consulente dell’Enciclopedia d’Arte Italiana Prof. Alberto Moioli, che offrirà una riflessione sull’essenza dell’arte contemporanea e sulla sua capacità di trasmettere emozioni. Verranno inoltre conferiti i titoli di Soci Onorari e il premio alla Carriera agli artisti Vincenzo Labianca, Antonio Ricci, Lucia Piangatelli, Salvatore Luppolo, Rita Biagi, Barbara Sorrentino, Domenico Zaccaria, per i loro straordinari contributi nell’Associazione e nel mondo dell’arte. “Via Margutta, con la sua storia intrisa d’arte e creatività, si veste di nuovi colori per raccontare l’umanità del Giubileo – ha dichiarato il neoeletto presidente Antonio Servillo – in questo angolo di Roma, dove il tempo sembra sospeso tra passato e presente, l’arte diventa linguaggio universale capace di accogliere, celebrare e far riflettere sullo spirito di questo evento straordinario. Via Margutta diventa culla d’ispirazione e bellezza, un palcoscenico dove la spiritualità incontra la creatività, e dove ogni opera diventa una finestra aperta sulla ricerca di senso, di luce e di armonia. Un viaggio artistico che celebra il Giubileo attraverso le visioni degli artisti, con le sfumature sulle tele che trasformano la strada in un mosaico di emozioni e racconti. Qui, l’umanità si esprime attraverso i colori, le pennellate e le intuizioni di chi ha scelto l’arte come mezzo per interpretare la sacralità, la speranza e il cammino interiore che ogni Giubileo porta con sé”.Camminando lungo questa pittoresca strada, il pubblico sarà accolto da un susseguirsi di opere d’arte che raccontano storie, emozioni e vissuti che potranno essere ammirate dal pubblico sulle classiche e storiche strutture espositive, costituite da un cavalletto sormontato da ombrellone. Grazie alla collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Roma, alcuni allievi avranno la possibilità di interagire con gli artisti del Cento Pittori, creando un ponte tra nuove generazioni e tradizione. Inoltre, ci saranno esibizioni dal vivo degli allievi dell’Accademia di Santa Cecilia che accompagneranno le opere d’arte esposte, creando un’esperienza sensoriale in cui musica e arte visiva si intrecciano. In programma ci saranno anche incontri e discussioni interattive con artisti ed esperti del settore, che offriranno spunti di riflessione sul significato dell’arte nella società odierna. I visitatori avranno l’opportunità di dialogare e confrontarsi con i protagonisti di questa manifestazione.