Sparatoria per futili motivi a Monreale, 3 giovani morti

Milano, 27 apr. (askanews) – E’ di 3 il numero dei ragazzi morti nella sparatoria avvenuta la notte scorsa, per futili motivi dalle prime informazioni, in piazza Duomo a a Monreale, nel cuore della provincia di Palermo. Riferisce il sito del Quotidiano di Sicilia, è morto anche uno dei tre feriti, un 26enne che era stato ricoverato in ospedale a Palermo. Le altre due vittime avevano 24 e 26 anni ed erano entrambe di Monreale. Restano gravi le condizioni degli altri due feriti di 33 e 16 anni.