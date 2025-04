Sabato i funerali di Papa Francesco a San Pietro, oltre 200mila persone attese. Le delegazioni estere 170

Roma, 22 apr. (askanews) – Oltre 200mila persone sono attese per i funerali di Papa Francesco in programma sabato a San Pietro. E’ la stima emersa nel corso del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza, presieduto dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi.I funerali si terranno alle ore 10.00, sul sagrato della Basilica di San Pietro sarà celebrata la SantaMessa esequiale del Romano Pontefice Francesco, secondo quanto previsto nell`Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Sono previste in arrivo 170 delegazioni di stati esteri per le esequie di Papa Francesco sabato a Roma. Le forze di sicurezza e dell’ordine si stanno “calibrando” sulla base di quanto avvenuto in occasione dei funerali di Papa Giovanni Paolo II. Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo Piantedosi al termine del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in Prefettura a Roma. La maggior parte delle autorità dovrebbero arrivare a Roma sabato e ripartire nel giorno stesso.“Abbiamo dato avvio a questo grande lavoro per i profili di sicurezza pubblica di questo evento molto impegnativo perché vede la concomitanza dei funerali del Papa, delle celebrazioni del 25 aprile e degli eventi del Giubileo già calendarizzati che prevedono l’arrivo di decine di migliaia di persone – ha detto il responsabile del Viminale – E’ importante che ci sia uno stretto raccordo tra le forze in campo”. “Ci stiamo calibrando in base a quanto avvenuto in passato, per 170 delegazioni tra capi di Stato e di governo, ci siamo attenuti a questa cornice di massima”. “Per il 25 aprile – ha aggiunto Piantedosi – ci sono manifestazioni che erano già previste e sono state confermate. Non ci sono motivi per preoccuparsi per la cosa in sé, certo è che aggiungono un impegno in più che affronteremo”. Anche il mondo dell’informazione ha iniziato a confluire da tutto il mondo a Roma per le solenni esequie funebri dopo la morte improvvisa di Papa Francesco, che si concluderanno con la messa funebre di sabato in piazza San Pietro, e per il Conclave che si riunirà poco dopo per l’elezione del nuovo romano pontefice.Solo oggi, da quanto si apprende, hanno chiesto di potersi accreditare agli eventi oltre 1.500 giornalisti di diverse testate provenienti da tutto il mondo. Fatto sta che oggi è stata una giornata difficile per la Sala stampa della Santa Sede, situata in via della Conciliazione, letteralmente presa d’assalto da cronisti e cineoperatori. Una presenza così massiccia, quanto prevista, che sta facendo anticipare i tempi per l’apertura di un altro luogo, poco distante dalla stessa via della Conciliazione, dove ospitare i media.