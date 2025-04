Tennis, il tabellone di Madrid: Musetti dalla parte di De Minaur

Roma, 21 apr. (askanews) – Sorteggiato il tabellone maschile del Masters 1000 Madrid, al via dal 23 aprile, con otto azzurri protagonisti. Lorenzo Musetti, numero undici del mondo e finalista a Montecarlo, ad un passo dalla top 10 che potrebbe essere conquistata proprio sulla terra rossa spagnola: il toscano debutterà al secondo turno con il vincitore della sfida tra Medjedovic ed Etcheverry ed è inserito nel potenziale ottavo di finale contro De Minaur. Partirà dal secondo turno anche Matteo Berrettini, che attende uno tra Tien e Giron. Il romano è dalla parte di Jack Draper, con possibile ottavo di finale tra i due, e nel quarto di Novak Djokovic. Flavio Cobolli sfiderà l’ungherese Marozsan, avversario certamente non facile, mentre Luciano Darderi, uno dei giocatori in assoluto più in forma sul rosso, affronterà il francese Halys. Matteo Arnaldi attende un qualificato, con un possibile secondo turno contro Djokovic, Lorenzo Sonego se la vedrà contro Kecmanovic, mentre Mattia Bellucci sfiderà bosniaco Dzumhur. Ci sarà anche la wild card Federico Cinà, 18 anni compiuti da poco, che al primo turno giocherà contro Wong, un giocatore cresciuto nell’accademy di Rafael Nadal. Possibile semifinale tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, capitati nella stessa parte di tabellone, mentre dall’altro lato ci sarebbe una potenziale semi tra Zverev e Fritz, ma l’americano dovrebbe prima superare Holger Rune, che ha appena vinto l’Atp 500 di Barcellona e sembra essere tornato a livello altissimi. Sorteggiato anche il tabellone del Wta 1000 di Madrid, con per ora solo due azzurre, in attesa delle qualificazioni. Jasmine Paolini è capitata dalla stessa parte della numero uno del mondo Aryna Sabalenka (ancora una volta), con un possibile quarto di finale contro Jessica Pegula. L’azzurra entrerà in gara direttamente al secondo turno contro la vincente del match tra la britannica Katie Boulter e la ceca Katerina Siniakova. Sorteggio non fortunato per Lucia Bronzetti, che sfiderà subito Naomi Osaka.