Papa Francesco verrà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Le tombe dei Papi fuori da San Pietro

Roma, 21 apr. (askanews) – Papa Francesco non sarà sepolto nelle Grotte Vaticane: la sua decisione, annunciata durante una intervista televisiva, è stata di voler essere sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Papa Francesco non sarà l’unico Pontefice ad essere sepolto fuori dalla Città del Vaticano, anche se la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore a Roma, dove – come ha voluto – sarà tumulato, nelle grotte sotto l’icona mariana della Salus Populi Romani, fa parte delle zone extraterritoriali della Santa Sede in Italia. La tradizione di seppellire i Papi nella Basilica di San Pietro è molto antica e risale al IV secolo: tuttavia, nel corso dei secoli, ci sono stati anche alcuni pontefici che hanno scelto di essere sepolti altrove. L’ultimo prima di Francesco era stato Leone XIII, sepolto a San Giovanni in Laterano a Roma nel 1903.Diciotto papi che si sono succeduti dalla fine del Concilio di Trento (1563) ad oggi sono sepolti a Roma ma non in Vaticano: Zosimo (418) a San Lorenzo fuori le Mura; Sisto III (440) a San Lorenzo fuori le Mura; Ilario (468) a San Lorenzo fuori le Mura; Damaso II (1048) a San Lorenzo fuori le Mura; Clemente VII (1478-1534) a Santa Maria sopra Minerva; Pio IV (1559-1565) nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri; San Pio V (1566-1572) nella Basilica di Santa Maria Maggiore; Sisto V (1585-1590) nella Basilica di Santa Maria Maggiore; Urbano VII (1590) nella Basilica di Santa Maria Sopra Minerva; Clemente VIII (1592-1605) nella Basilica di Santa Maria Maggiore; Paolo V (1605-1621) nella Basilica di Santa Maggiore; Gregorio XV (1621-23) nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola al Campo Marzio; Innocenzo X (1644-1655) nella chiesa di Sant’Agnese in Agone; Clemente IX (1667-1669) nella Basilica di Santa Maria Maggiore; Benedetto XIII (1724-1730) nella Basilica di Santa Maria Sopra Minerva; Clemente XII (1730-1740) nella Basilica di San Giovanni in Laterano; Clemente XIV (1769-1774) nella Basilica dei Santi XII Apostoli; il Beato Pio IX (1846-1878) nella Basilica di San Lorenzo fuori le Mura; Leone XIII (1878-1903) nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Circa trenta Papi sui 266 che si sono finora succeduti poi non sono sepolti a Roma. Tra loro Gregorio XII (1406-1415) nella Concattredale di Recanati, nelle Marche; Benedetto XII (1334-1342) e Giovanni XXII (1316-1334) ad Avignone, Francia; San Celestino V (1294) nella Basilica di Collemaggio, L’Aquila; il Beato Gregorio X (1271-1276) ad Arezzo; San Gregorio VII (1073-1085) a Salerno; Sant’Adeodato I (615-618) a Cinto Euganeo, in Veneto; Giovanni XXI (1210-1277) Cattedrale di San Lorenzo, Viterbo; Martino IV (1210-1285) Cattedrale di San Lorenzo, Perugia; Urbano V (1310-1370): Abbazia di San Vittore, Marsiglia; Clemente V (1264-1314) nella Collégiale Notre-Dame d’Uzeste, Francia; Clemente VI (1291-1352) Abbazia di Chaise-Dieu, Francia; Innocenzo VI (1282-1362) chiesa della certosa di Notre-Dame-du-Val-de-Bénédiction, Francia.