Papa: la luce lentamente risplende anche se siamo nelle tenebre

Roma, 19 apr. (askanews) – “Facciamo germogliare la speranza della Pasqua nella nostra vita e nel mondo! Quando sentiamo ancora il peso della morte dentro il nostro cuore, quando vediamo le ombre del male continuare la loro marcia rumorosa sul mondo, quando sentiamo bruciare nella nostra carne e nella nostra società le ferite dell’egoismo o della violenza, non perdiamoci d’animo, ritorniamo all’annuncio di questa notte: la luce lentamente risplende anche se siamo nelle tenebre; la speranza di una vita nuova e di un mondo finalmente liberato ci attende; un nuovo inizio può sorprenderci benché a volte ci sembri impossibile, perché Cristo ha vinto la morte”. Lo scrive Papa Francesco nell’omelia per la veglia pasquale in Vaticano letta dal delegato del Santo Padre, il cardinale Giovanni Battista Re.