Tennis, Roland Garros celebra Nadal e aumenta il montepremi

Roma, 17 apr. (askanews) – Il Roland Garros (25 maggio, 8 giugno) celebrerà la leggenda Rafael Nadal domenica 25 maggio dopo i tre match della sessione diurna del Philippe-Chatrier, il teatro dei 14 titoli sulla terra rossa parigina del campione maiorchino. E’ questa la notizia che apre la conferenza stampa di presentazione del secondo Slam della stagione 2025, presieduta da Amélie Mauresmo, a pochi giorni dall’annuncio delle entry list dei tabelloni maschile e femminile. Tra le novità annunciate c’è anche l’aumento del montepremi totale a 56.352.000 (+5,21% rispetto al 2024) e lo spostamento della seconda semifinale maschile di venerdì 6 giugno a non prima delle 19 (rispetto alle 17:30 dello scorso anno). Per quanto riguarda gli italiani nell’entry list oltre al numero uno al mondo Jannik Sinner saranno presenti Lorenzo Musetti (11), Matteo Berrettini (33), Flavio Cobolli (36), Matteo Arnaldi (42), Lorenzo Sonego (44), Luciano Darderi (47), Mattia Bellucci (67) e Francesco Passaro (98). In campo femminile occhi puntati sulla finalista della scorsa edizione Jasmine Paolini (n. 6 WTA) che sarà affiancata da Lucia Bronzetti (58) ed Elisabetta Cocciaretto (89).