Il maltempo provoca un morto in Piemonte: un 92enne annega in casa

Milano, 17 apr. (askanews) – Un anziano è morto per l’ondata di maltempo che ha colpito il Piemonte. La vittima, riporta il sito della testata “Prima Chivasso”, è un uomo di 92 anni ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione di Monteu da Po, comune in provicia di Torino.Stando a una prima ricostruzione, il 92enne sarebbe rimasto intrappolato in casa ed è morto annegato durante un’esodazione che ha sommerso in breve tempo intere zone del paese.