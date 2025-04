A Trieste Palazzo Carciotti ospiterà l’Agorai Innovation Hub

Trieste, 8 apr. (askanews) – Palazzo Carciotti, simbolo di Trieste e prima sede storica di Generali – qui la compagnia fu fondata nel 1831 – rivivrà grazie al “futuro” e ritornerà a rappresentare lo spirito innovatore della città. Il palazzo neoclassico ospiterà infatti l'”Agorai Innovation Hub”, che sarà uno dei più importanti centri di ricerca applicata e di base sulla Data Science e l’IA avanzata in Italia e in Europa, oltre che di formazione all’avanguardia a livello europeo.L’Hub è promosso da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Generali, Fincantieri e Fondazione Fincantieri, illycaffè, Università di Trieste, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Università di Udine, MIB Trieste School of Management, Istituto Italiano di Tecnologia, con la partecipazione dell’Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics. Google Cloud sarà il partner strategico per l’innovazione, mentre Deloitte sarà il business partner e Goldman Sachs sarà il research partner per l’area finanza e mercati finanziari. Agorai Innovation Hub formerà talenti, promuoverà il trasferimento di conoscenze e favorirà la nascita di startup innovative. Le aree chiave di ricerca saranno: salute e benessere; agricoltura rigenerativa e alimentazione; mobilità e trasporti; finanza e capital markets.La sede dell’Hub verrà collocata nella porzione del fronte mare di Palazzo Carciotti. Acquistato da Generali a inizio 2025, verrà sottoposto ad un importante progetto di ristrutturazione e restauro, a cura di Generali Real Estate. Per dare nuova vita al palazzo è stato chiamato l’architetto ingegnere e urbanista Carlo Ratti. Durante i lavori di restauro e valorizzazione, la sede dell’Hub sarà nel contiguo palazzo Berlam, già sede dell’Academy di Generali. “Il tema dell’evoluzione dell’intelligenza artificiale e del suo impatto dal punto di vista sociale, economico, lavorativo ed etico è fondamentale per tutti noi”, ha commentato il Ceo di Generali Philippe Donnet. “Agorai nasce da questa consapevolezza, e dalla volontà di un ampio ecosistema di partner pubblici e privati di respiro internazionale di mettere insieme le rispettive competenze per orientare lo sviluppo tecnologico al servizio dell’uomo e delle comunità, formare talenti e promuovere conoscenza”.