Il declino dei pesci d’aprile nell’era dei social e delle fake news

Roma, 1 apr. (askanews) – Nell’era dei social media e delle fake news il mondo – e il giornalismo – stanno diventando desolantemente seriosi. Lo testimonia la quasi completa scomparsa della tradizione dei ‘pesci d’aprile’, le ‘false’ notizie che venivano pubblicate anche dai più autorevoli media il primo aprile. La Bbc, che ne ha inventati e diffusi alcuni memorabili, oggi si interroga sulle radici profonde di questo cambiamento.Circa 68 anni fa, ricorda l’emittente, milioni di persone si sono sintonizzate su un servizio di BBC Panorama su una famiglia svizzera che raccoglieva spaghetti dagli alberi. Può sembrare improbabile, ma molti spettatori ci credettero. Nel filmato gli attori che “raccolgono” gli spaghetti danno delle interpretazioni impegnate e la narrazione impassibile del defunto anchorman Richard Dimbleby conferisce un’aria di autenticità al servizio. Era, ovviamente, uno scherzo del pesce d’aprile. Per fugare ogni dubbio, gli spaghetti sono fatti di grano e acqua. Non crescono sugli alberi. Ma gli spaghetti non erano un piatto comune nel Regno Unito a quel tempo, quindi puoi capire perché alcuni potrebbero averli presi sul serio. Questo reportage Panorama d’epoca fa parte di quella che è diventata una tradizione nella stampa britannica. Ogni anno il 1° aprile, i giornali pubblicavano storie stravaganti con zero o pochissime basi di fatto, il tutto per divertirsi un po’ con i loro lettori.Negli anni ’70, il Guardian pubblicò un’intera guida sulla fittizia isola dell’Oceano Indiano di “San Serriffe”. Il suo nome è un gioco di parole sul gruppo di caratteri sans serif e l’isola era raffigurata come un punto e virgola. Una coppia si tiene per mano e cammina lungo una spiaggia assolata a Mauritius, con alberi sulla riva e barche in mare. San Serriffe non esiste, ma Mauritius (nella foto) sì Dieci anni fa, le storie del pesce d’aprile sui giornali erano così diffuse che la BBC ne pubblicò questa carrellata. Molti si sono concentrati sulle imminenti elezioni generali del 2015, con il sito web elettorale del Sun che affermava che l’allora leader laburista Ed Miliband si era tinto i capelli di biondo in un “disperato tentativo di ottenere il fattore BoJo (Boris Johnson)”. Non è chiaro se la mossa avrebbe influenzato le elezioni se questa storia fosse stata vera. Il referendum sull’indipendenza scozzese è stato al centro dell’attenzione il 1° aprile 2014, con il Daily Express, il Daily Mail, il Sun e il Guardian che hanno pubblicato tutti storie di scherzi quell’anno.Il Guardian, ad esempio, ha affermato che una Scozia indipendente avrebbe iniziato a guidare a destra. Leggendo i giornali di oggi, forse è ancora possibile trovare una o due storie del pesce d’aprile ma senz’altro non hanno la stessa presenza di una volta. L’ascesa dei social media ha inaugurato un “diverso tipo di relazione” tra lettori e stampa, afferma Stuart Allan, professore di giornalismo e comunicazione alla Cardiff University. “Siamo invischiati in un’era di ‘fake news’ e disinformazione, dove le questioni di fiducia sono in prima linea nei pensieri dei redattori”, dice alla BBC. Il declino delle notizie del pesce d’aprile avviene in uno “sfondo di crescente scetticismo sulle notizie in generale”, aggiunge il Prof. Allan, “dove giocare con la credibilità giornalistica può effettivamente rivelarsi dannoso”. Jim Waterson, che cura il sito web di notizie London Centric, è d’accordo. “Pubblicare notizie false per ingannare intenzionalmente i lettori e poi dire che è tutto uno scherzo non funziona molto bene quando passi il resto dell’anno a insistere su quanto contino i fatti attendibili”, afferma.“Ma il crimine più grande contro il giornalismo è che pochissime storie del pesce d’aprile sui giornali sono anche lontanamente divertenti”. Anche il clima politico globale, con la rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, ha avuto un impatto. “Se hai leader mondiali sono più che felici di liquidare qualsiasi fatto che non gli piace come ‘fake news’, perché dovresti dargli le munizioni con delle fake news letterali?” dice Waterson. I social media rendono anche facile estrapolare una notizia dal contesto. Le persone erano solite leggere le notizie su un giornale. Sapevano, il 1° aprile, che tutte le notizie erano state pubblicate quel giorno. La data rivelatrice era in cima alla pagina. Ora, i lettori possono condividere notizie online sui social media giorni, mesi o persino anni dopo la loro prima pubblicazione. Molte persone condividono articoli di notizie senza leggerne una sola parola, secondo uno studio della Columbia University. Quindi è probabile che leggano la data di pubblicazione? Poi c’è l’ascesa dell’intelligenza artificiale generativa, che è stata ampiamente utilizzata nella diffusione di disinformazione negli ultimi anni. In un mondo in cui le immagini generate dall’intelligenza artificiale possono apparire quasi reali, il ruolo dei media nel separare i fatti dalla finzione non è mai stato così importante. Le storie del pesce d’aprile svolgono la funzione di intrattenimento del giornalismo, ma non di verità o accuratezza, afferma la dott. ssa Bina Ogbebor, docente di studi giornalistici presso la Sheffield University. In alcuni casi, queste storie potrebbero “ritorcere loro il colpo”, far arrabbiare alcuni lettori e ostacolare la credibilità di un’organizzazione mediatica, ha detto la Ogbebor alla BBC.