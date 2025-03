Salmo esce con l’album “Ranch” un nuovo viaggio sonoro

Milano, 27 mar. (askanews) – Salmo esce con il suo nuovo attesissimo album “Ranch”, per Columbia Records/Sony Music Italy e già disponibile in pre-order. Disponibile in sei formati – CD, CD autografato Esclusiva Sony Music Store, LP Brick Red, LP Brown Autografato Esclusiva Discoteca Laziale, LP Autografato Cream White Esclusiva Amazon.it, LP Oxblood Autografato Esclusiva Sony Music Store – ognuno con un artwork dedicato, pensato per immergersi completamente in questo nuovo viaggio sonoro e visivo, “Ranch” è un disco che racchiude intuizioni, stili e contaminazioni che hanno ispirato Salmo negli ultimi anni, un lavoro che promette di scuotere ancora una volta la scena musicale italiana.“Ranch” non rimanda al classico immaginario western, ma a un concetto più personale: è il rifugio nel cuore della Sardegna dove Salmo si è isolato nell’ultimo periodo, lontano dai riflettori, per ritrovare sé stesso e lavorare alla sua musica in totale libertà. Con l’annuncio di “Ranch” cresce l’attesa anche per Lebonski Park, l’evento unico prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360, in programma il 6 settembre 2025 a Fiera Milano Live – Rho. Non un semplice concerto, ma un’esperienza totale: oltre alla musica, i fan potranno immergersi in un vero e proprio parco a tema ispirato all’immaginario di Salmo, tra scenografie spettacolari e un viaggio attraverso i momenti più iconici della sua carriera e discografia.I biglietti per Lebonski Park sono disponibili in prevendita su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. Sempre alla ricerca di nuovi linguaggi, Salmo è anche tra i protagonisti della serie Sky Original “Gangs of Milano – le nuove storie del blocco”, dove torna nei panni di Snake dopo “Blocco 181”, curando ancora una volta anche la supervisione musicale del progetto.