Ucraina, Kallas: Zelensky dittatore? Trump lo confonde con Putin

Roma, 24 feb. (askanews) – L’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza a Kaja Kallas, ha risposto alle parole di Donald Trump secondo cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è un dittatore, affermando che Trump deve aver confuso Zelensky con il presidente russo Vladimir Putin.“Quando l’ho sentito, il mio primo pensiero è stato che deve averli confusi. È chiaro che Putin è il dittatore”, ha dichiarato Kallas ai giornalisti a Bruxelles, dove oggi si riuniscono i ministri degli Esteri dell’Ue. “Se guardiamo agli ultimi messaggi provenienti dagli Stati Uniti, vediamo che le narrazioni russe sono fortemente rappresentate”, ha aggiunto. Kallas, che domani vedrà il segretario di Stato Usa Marco Rubio, ha dichiarato che è troppo presto per prendere in considerazione il dispiegamento di truppe di peacekeeping in Ucraina, dal momento che non è stato raggiunto un cessate il fuoco.