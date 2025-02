Piemonte, viaggio interattivo alla scoperta delle residenze sabaude

Roma, 18 feb. (askanews) – Un Carnevale fuori dal tempo, tra fasti barocchi e trame nobiliari: sabato 22 febbraio, in occasione dell’evento Una notte al Museo, la Palazzina di Caccia di Stupinigi diventa il palcoscenico di Voilà, un innovativo gioco digitale-esperienziale sviluppato dall’associazione culturale Club Silencio in collaborazione con We Are Muesli, una delle realtà italiane più affermate nel campo del game design per il patrimonio culturale. Con Voilà, il pubblico sarà protagonista di un’avventura interattiva alla corte sabauda, tra ingegno, spettacolo e meraviglia. Liberamente ispirato alla figura di Filippo San Martino di Agliè, coreografo e maestro di cerimonie della corte sabauda, Voilà trasporta i giocatori nel fervore delle grandi feste del XVII-XVIII secolo. Attraverso una narrazione interattiva e una serie di enigmi da risolvere tramite QR code, i partecipanti saranno chiamati ad aiutare il protagonista a preparare un evento memorabile, collaborando con le maestranze di corte – giardinieri, musicisti, architetti e cuochi – e scoprendo segreti e curiosità della vita di corte. Il gioco, accessibile via browser mobile, è pensato con una grafica in stile 2D, font dyslexia-friendly e un’architettura non lineare che permette a ciascun giocatore di costruire il proprio percorso di esplorazione.Grazie alla collaborazione con We Are Muesli, realtà specializzata nella progettazione di esperienze ludico-culturali, Voilà rappresenta un perfetto equilibrio tra ricerca storica e narrazione immersiva. Il format, già sperimentato con successo in altri contesti, permette di valorizzare il patrimonio delle residenze sabaude, offrendo una prospettiva inedita sulla loro storia attraverso il gioco. L’obiettivo di Voilà è far riscoprire il fascino del passato attraverso il coinvolgimento attivo del pubblico, offrendo un’esperienza capace di unire apprendimento e divertimento, rendendo ogni giocatore parte integrante della storia che sta vivendo. Nel corso della serata, sarà dunque possibile scoprire una delle residenze sabaude più prestigiose del Piemonte e Patrimonio dell’umanità UNESCO, la cui costruzione è stata avviata su progetto di Filippo Juvarra, uno degli architetti più rinomati del XVIII secolo, e nelle cui stanze hanno dimorato lo zar di Russia Paolo I, il re di Napoli Ferdinando I di Borbone, Napoleone e Paolina Bonaparte e la regina d’Italia Margherita di Savoia. Ad arricchire l’esperienza, la performance in abiti d’epoca del gruppo storico Nobiltà Sabauda e il Dj set di OFTEN nella Citroniera di Levante, accompagnati da live visual performance.Dopo il lancio alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, sarà possibile ritrovare Filippo San Martino di Agliè e giocare con Voilà nei prossimi appuntamenti di Una notte al Museo in programma nelle residenze sabaude. CHE COS’È CLUB SILENCIO Club Silencio è un’associazione culturale torinese impegnata in progetti esperienziali che stimolino la partecipazione attiva dei giovani under 35 alla vita culturale, sociale e democratica del proprio territorio. Tra i suoi progetti più noti vi è “Una notte al Museo”, che dal 2017 ad oggi ha portato più di 280.000 giovani in oltre 50 musei tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Da ottobre 2022 Club Silencio è certificata ISO 20121 per la “Gestione eventi sostenibili”.CHE COS’È WE ARE MUESLI We Are Muesli è uno studio di game design specializzato nella valorizzazione del patrimonio culturale. Dal 2013 crea giochi narrativi che uniscono storia, arte e tecnologia, con progetti per musei, teatri e istituzioni culturali. Voilà è sviluppato dal Dipartimento di Servizi Didattici e Gamification dell’associazione culturale Club Silencio in collaborazione con We Are Muesli nell’ambito di TOCC Transizione digitale organismi culturali e creativi e Fondazione Compagnia di San Paolo – Linee Guida per la trasformazione digitale in ambito culturale.