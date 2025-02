E’ morto Mimmo Lucà, fra i fondatori dell’Ulivo nell’area cattolico-sociale

Roma, 14 feb. (askanews) – È morto a Torino a 71 anni, al termine di una breve malattia, Mimmo Lucà, una vita nelle Acli e fra i fondatori dell’Ulivo di Romano Prodi da Coordinatore dei Cristiano Sociale, espressione dell’area cattolico sociale riformista dell’alleanza di centrosinistraLaureatosi in scienze politiche, Lucà è stato funzionario della regione Piemonte dove si è occupato di sanità e assistenza. Ha fondato il Tribunale per i diritti del malato a Torino e ne è stato il coordinatore fino al 1987. È stato dirigente delle ACLI: ne è stato vice presidente nazionale, responsabile del Patronato. Diventa deputato, per la prima volta, nel 1994, in rappresentanza dei Cristiano Sociali di cui è coordinatore nazionale nelle liste del PDS, ed è rieletto per altre quattro volte consecutive, sempre eletto nella Provincia di Torino. È stato membro della Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra, nel 2007 ha partecipato alla fondazione dell’Ulivo di Romano Prodi. Ha partecipato alla fondazione del Partito Democratico di cui è stato membro della Direzione e del Coordinamento politico.Successivamente è Presidente del Consorzio Intercomunale di Servizi (Cidis), tra i Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera. ]