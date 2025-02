Cartoons On The Bay 2025, aperte iscrizioni a concorso Pulcinella Awards

Roma, 6 feb. (askanews) – Sono aperte le iscrizioni al Concorso Pulcinella Awards di Cartoons On The Bay, dedicato a lungometraggi, cortometraggi, serie TV, piloti di serie e opere interattive.Informazioni e iscrizioni, fino al giorno 7 aprile, alla pagina https://cartoonsbay.rai.it/concorso-pulcinella-awards-2025/ Tema della 29esima edizione dell’International Festival of Animation, Transmedia and Meta Arts, sarà l’Intelligenza artificiale nell’animazione. Promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara, Cartoons On The Bay si svolgerà nella città abruzzese dal 29 maggio al 1° giugno 2025.