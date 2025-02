Coppa Italia, Bologna prima semifinalista

Roma, 4 feb. (askanews) – E’ il Bologna la prima semifinalista di Coppa Italia. La formazione felsinea ha sorpreso al Gewiss Stadium di Bergamo l’Atalanta per 1-0 staccando il pass per le semifinali. Primo tempo intenso e iniziato meglio dai padroni di casa, subito vicini al gol con De Ketelaere: Skorupski è attento nel deviare. Gli ospiti crescono e hanno una ghiotta chance con Pobega, rimpallato a pochi passi dalla porta. Nella ripresa ottimi interventi di Skorupski su Bellanova e Cuadrado, Rui Patricio replica salvando su Pobega. Italiano perde Odgaard per infortunio, debutto dalla panchina per Maldini. Entra però anche Castro e di testa sblocca il match Domani sarà il turno di Milan e Roma a scendere in campo. Dopo due settimane di stop si torna in campo martedì 25 febbraio con Inter e Lazio, mentre sarà la gara tra Juventus ed Empoli a chiudere il programma dei quarti mercoledì 26 febbraio.Coppa Italia, il calendario dei quarti di finale ATALANTA-BOLOGNA 0-1 MILAN-ROMA, mercoledì 5 febbraio ore 21 INTER-LAZIO, martedì 25 febbraio ore 21 JUVENTUS-EMPOLI, mercoledì 26 febbraio ore 21 I possibili incroci in semifinale Il tabellone è ovviamente già definito. La vincente di Juventus-Empoli sfiderà in semifinale (che sarà andata e ritorno) la vincente di Atalanta-Bologna. Dalla parte opposta ci saranno la vincente di Milan-Roma contro la vincente di Inter-Lazio.