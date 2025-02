Cinema, l’annuncio dei Me Contro Te: ci sposiamo a settembre

Roma, 3 feb. (askanews) – I Me Contro Te si sposano il prossimo settembre. Luì e Sofì, ovvero Luigi Calagna e Sofia Scalia, lo hanno annunciato pubblicando un video sui loro social. Luì in costume hawaiano, calzini bianchi, scarpe da ginnastica con sopra la giacca da smoking, Sofì in mini dress bianco, velo, occhiali da diva e bouquet si sono mostrati con un grande cartello con scritto: Ci sposiamo! Settembre 2025. Il video in poche ore è arrivato a 3,3 milioni di views su TikTok, 2,3 milioni su Instagram e 250K su YouTube.Dopo 3 anni dalla proposta di matrimonio avvenuta sul lago di Como (il video ha realizzato 7 milioni di views) i promessi sposi hanno individuato il periodo migliore per celebrare le nozze. La cerimonia si svolgerà nella loro terra in Sicilia, proprio dove si sono conosciuti e innamorati esattamente il 26 dicembre del 2012. Dopo quasi 13 anni di unione sia personale che professionale, in cui i Me Contro te hanno conquistato l’affetto di milioni di bambini, Luì e Sofì sono pronti a pronunciare il tanto atteso sì e cercheranno di condividerlo con tutti i loro fan coinvolgendoli nell’organizzazione e nell’attesa del grande giorno. “Sono stati tre anni pieni di impegni tra film, serie tv, tour musicale e ovviamente la creazione dei nostri video quotidiani”, – ha dichiarato il futuro sposo – ma finalmente il sogno diventa realtà”. “Abbiamo dovuto aspettare un po’ per trovare li momento più giusto per sposarci proprio perché cercheremo di coinvolgere i nostri fan che in tutti questi anni hanno seguito la nostra storia – ha commentato Sofia – non vediamo l’ora di festeggiare con la nostra famiglia e tutti i nostri amici e speriamo di far sognare anche chi aspetta questo evento da tanto”.Intanto, sta per partire il nuovo tour musicale: Lo show dei 10 anni – Me Contro Te partirà il 22 marzo da Mantova.