Premio Italia Giovane a 21 giovani talenti italiani

Roma, 14 dic. (askanews) – Il talento delle giovani generazioni riconosciuto e celebrato dal Premio Italia Giovane, iniziativa giunta all’11ma edizione, che nella prestigiosa sede di Villa Blanc, presso la sede della Luiss Business School a Roma, ha assegnato venerdì l’importante riconoscimento a 21 giovani, tra i 18 ed i 35 anni, “Eccellenze” – questo l’appellativo scelto per i premiati – che si sono distinti nelle materie STEM, imprenditoria, innovazione sociale e servizi alla collettività. Giovani italiani che lavorano nel nostro paese, ma che hanno portato anche il loro talento, impegno e creatività italiana nel mondo, tra Stati Uniti, Giappone e Germania. Premio Italia Giovane inoltre ha dedicato un riconoscimento speciale alle “Eccellenze di Stati”, giovani che onorano il proprio paese, l’Italia, servendo nelle Forze dell’Ordine e nei Corpi Armati.“Il Premio Italia Giovane è molto più di un riconoscimento: è un messaggio di fiducia nelle nuove generazioni, un investimento sul loro potenziale e un ponte verso un futuro costruito su competenze, innovazione e responsabilità. Celebrare questi giovani significa valorizzare chi, con coraggio e visione, sta costruendo l’Italia del domani” le parole di Andrea Chiappetta, Presidente del Comitato Promotore. Premio Italia Giovane è nato dall’idea visionaria di Franco Frattini, illustre uomo politico, scomparso nel 2022, che ha voluto riconoscere il talento italiano creando questa lodevole iniziativa. L’edizione 2024, sottolineando il connubio tra tradizione e innovazione, ha voluto sottolineare anche il ruolo fondamentale della tecnologia, come l’intelligenza artificiale generativa.Il Premio Italia Giovane, patrocinato da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati e Agenzia Italiana per la Gioventù, è stato ricordato dal Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, come eredità morale del suo ideatore, Franco Frattini, come momento di riflessione e valorizzazione dei giovani e del loro impegno, mentre il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, ha definito la manifestazione di alto valore civile e sociale, che permette di trasmettere esempi positivi per la crescita ed il futuro del Paese. Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha lodato i giovani del Premio definendoli linfa vitale della Nazione, protagonisti del presente e non solo del futuro, sottolineando che la Regione Lazio si muoverà a supporto di risposte concrete per aiutarli oggi e non domani.