Rai, P.S. Berlusconi: proposta taglio canone propaganda, ma non la temiamo

Milano, 12 dic. (askanews) – “Penso che la proposta di diminuire il canone Rai sia una mossa, lo dico sorridendo perché io ho un ottimo rapporto con Salvini, abbastanza di propaganda”. E indebolire la Rai “vuol dire distruggere il mercato dell’editoria italiana”. Lo ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, Ceo del gruppo MFE-Mediaset, secondo cui “il settore audiovisivo è troppo importante e bisognerebbe lavorarci bene senza proposte un po strampalate”. “Togli 20 euro dal canone ma poi – ha detto nel corso di un incontro con la stampa – devi riprendere 430 milioni dalla fiscalità generale, togli da una tasca e prendi dall’altra, non cambia granché. Tra l’altro la fiscalità generale finanzia voci importanti, la sanità, le pensioni”. “Mi sembra anche meno chiaro e trasparente nei confronti degli italiani – ha proseguito Pier Silvio Berlusconi -. A me è simpatico Salvini, la politica è politica e ci sta anche fare propaganda, è chiaro che il canone per il cittadino può essere antipatico, tutte le tasse sono antipatiche, ma svolgono una funzione importante”.Noi a Mediaset, in ogni caso, “non abbiamo paura, Mediaset non teme così tanto un abbassamento del canone Rai, ma penso che dobbiamo fare squadra: io temo qualunque cosa che indebolisca il sistema editoriale e audiovisivo italiano e indebolire la Rai vuol dire indebolire questo sistema industriale che invece andrebbe rafforzato per il bene degli italiani”. “Che si abbassi o no il canone Rai è una cosa – ha proseguito il numero uno del Biscione -, ma che si vada a mangiare su quella torta che è di 6 miliardi di euro, su cui mangiano tutti gli editori, mi sembra sbagliato. Nell’aumentare i limiti di affollamento alla Rai non si dà nessuna certezza, dipende da come va il mercato, da come lo gestisci bene, dalla politica dei prezzi, mi sembra una proposta abbastanza strampalata. Noi Mediaset resistiamo se si alzano i tetti della Rai, altri non lo so”.“Io penso che veramente la politica italiana dovrebbe mettere un occhio di riguardo nei confronti della Rai e del sistema audiovisivo – ha sottolineato il Ceo di Mediaset -. L’Italia è il paese dove si investe di meno pro-capite a livello europeo, è un settore importante, e la Rai è al centro di tutto, una Rai forte che rappresenta l’Italia è troppo importante. La mia idea è l’opposta: bisognerebbe fare in modo che la Rai facesse il servizio pubblico, che avesse alcune fasce con raccolta di pubblicità, come avviene in altri paesi in Europa, e staremmo tutti meglio. Indebolire la Rai – ha concluso – vuol dire distruggere il mercato dell’editoria italiana, vuol dire spalancare in maniera definitiva le porte alle grandi multinazionali”.