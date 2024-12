“Generazione Poker”, esce il film ‘chiacchierato’ sui digital store

Roma, 12 dic. (askanews) – Sembra un regalo di Natale per il cinema indipendente: il tanto chiacchierato film “Generazione Poker” sarà disponibile da oggi, giovedì 12 dicembre, su Prime Video, Google Play, YouTube e tutti i principali digital store. Prodotto da Fabrizio Crimi e Tiziano Cavaliere con Bros Group Italia, con la co-produzione di Auru Movie di Alessandra Scardellato e 11:11 Films International di Ronn Moss e Devin Devasquez, il film è distribuito da Eagle Pictures.Il lungometraggio, ispirato a una storia vera, è stato girato tra Sicilia, Malta e Milano. Racconta la vita di Tony e Filo, due fratelli cresciuti giocando a carte nei bar di un paesino siciliano, che si ritrovano a competere in tornei milionari di poker sportivo. Tra scontri, confronti e rivalità, emergono le grandi differenze tra i due fratelli, complicate ulteriormente dall’amore per una bellissima ragazza, interpretata da Francesca Fioretti (al suo debutto cinematografico). Nonostante le divergenze, scopriremo che il loro viaggio è animato da una causa comune e nobile. Il film è stato oggetto di controversie: alcune associazioni di consumatori e persino un’interrogazione parlamentare avevano sollevato dubbi sul rischio che potesse promuovere il gioco d’azzardo. Tuttavia, tali preoccupazioni sono state archiviate, poiché il poker sportivo (Texas Hold’em) è stato riconosciuto come una vera disciplina sportiva. In Italia si contano circa 12 milioni di conti online dedicati a questa pratica, un fenomeno culturale e sociale nascosto.Nel cast oltre ad Andrea Montovoli, Piero Cardano e Francesca Fioretti, spiccano i nomi di Francesco Pannofino, Claudio Castrogiovanni, Lina Sastri, Manuela Postacchini ed Eros Galbiati. Il film è stato diretto da Gianluca Mingotto e oggi esce con la Editor’s Cut di Roberto Baeli, che firma insieme a Pino Di Pietro anche le musiche. La colonna sonora originale è impreziosita dalla voce dell’amatissima Giordana Angi, che regala al film un’intensità emotiva indimenticabile.