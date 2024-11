Rai, torna lo Zecchino d’Oro con Carlo Conti e Topo Gigio

Roma, 27 nov. (askanews) – Nell’anno in cui si celebrano sia i 70 anni della Rai sia quelli dell’Antoniano, torna il tradizionale e imperdibile appuntamento con lo Zecchino d’Oro, giunto alla 67ma edizione. Il programma andrà in diretta su Rai 1 con le prime due puntate venerdì 29 e sabato 30 novembre, dalle 17.05 alle 18.45, e con la finale, che decreterà la canzone vincitrice tra le 14 in gara, domenica 1° dicembre, dalle 17.20 alle 20. Condurrà la finale, come di consueto, il Direttore Artistico dello Zecchino d’Oro Carlo Conti, mentre il 29 e il 30 novembre presenterà una coppia inedita formata da due amatissimi presentatori, attori, cantanti e volti del web: Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni.“Per me è sempre una gioia enorme”, ha detto oggi nella conferenza stampa di presentazione Carlo Conti. “Ho preso in mano le redini della direzione artistica dello Zecchino d’Oro sette anni fa, quando ho fatto il mio ultimo Festival di Sanremo. Alla conferenza stampa finale del mio terzo Festival dissi ‘lascio il Festival anche perché prendo la direzione artistica dello Zecchino d’Oro’. Molti pensarono a una battuta, invece era vero. La cosa contraria non l’ho fatta: adesso che ritorno al Festival non ho lasciato lo Zecchino d’Oro”. “Fa parte di noi lo Zecchino d’oro”, ha aggiunto Conti. “Ci permette di tornare un po’ bambini. Quest’anno poi ci sarà un grandissimo ritorno, fondamentale, Topo Gigio. Credo che il ritorno di Gigio sia uno degli elementi vincenti di questa edizione”. “Lo Zecchino d’Oro è veramente patrimonio culturale del Paese”, ha detto a sua volta Marcello Ciannamea, direttore dell’Intrattenimento Prime Time. “Attraverso la musica dei piccoli artisti veicola veramente, con il linguaggio dell’infanzia, temi di grandissima attualità, per noi grandi e per i piccoli: il valore dell’amicizia, l’importanza e l’attenzione all’uso della tecnologia, l’amore, la pace. Lo Zecchino d’Oro è espressione vera di servizio pubblico. Siamo felicissimi di essere insieme all’Antoniano in questa 67ma edizione, e di festeggiare insieme – con questa edizione – i 70 anni dell’Antoniano e della televisione italiana”.In ognuna delle prime due puntate si ascolteranno 7 brani, che saranno votati da una giuria di grandi, composta da ospiti e amici dell’Antoniano, e da una giuria di bimbi, a cui si aggiungerà il voto del Piccolo Coro dell’Antoniano. I voti verranno poi sommati a quelli della finale di domenica 1° dicembre. Le 14 nuove canzoni sono firmate da 36 autori, sia esperti di musica per bambini sia attori, insegnanti, scrittori, produttori e grandi artisti, tra cui Red Canzian, Luca Argentero, Johnson Righeira, Piero Romitelli, Andrea Mingardi, Enrico Galiano, Massimo Zanotti, Giulia Luzi, i Thru Collected, Max Elias Kleinschmidt. A interpretare i brani in gara, sempre dal vivo, 19 piccoli cantanti provenienti da 11 regioni d’Italia (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia) accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Quest’anno lo Zecchino d’Oro valorizza ancora di più la sua natura crossmediale con progetti che coinvolgono diversi canali, tradizionali e digital, firmati Rai.