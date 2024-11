Corruzione e frode nei lavori per il Giubileo, la Guardia di finanza in Campidoglio

Roma, 13 nov. (askanews) – A Roma perquisizioni in corso in Campidoglio da parte della Guardia di Finanza, su indicazione della Procura di Roma che indaga sugli appalti per il rifacimento del manto stradale nella Capitale: le ipotesi di reato sono corruzione, turbativa d’asta e frode. Sarebbero interessati anche alcuni lavori relativi al Giubileo.L’indagine della Procura di Roma sui lavori per il rifacimento del mando stradale nella Capitale,anche in vista del Giubileo, chiama in causa 4 funzionari del Comune di Roma Capitale, uno di Astral (l’azienda della Regione Lazio che gestisce in concessione l’intera rete viaria regionale), un imprenditore e due agenti della Polizia stradale. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Questa mattina la Guardia di Finanza ha eseguito una serie diperquisizioni, anche in Campidoglio: le ipotesi di reato sono corruzione, turbativa d`asta e frode in pubbliche forniture nell`ambito degli appalti per i lavori. .