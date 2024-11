Calcio, Gasperini: “Scudetto? L’Atalanta non si è mai nascosta”

Roma, 4 nov. (askanews) – “L’Atalanta non si è mai nascosta, ha sempre cercato di giocare gara per gara e vedere dove può arrivare” Così il tecnico nerazzurro, Gian Piero Gasperini a ‘Radio Anch’io Sport’ su Radio 1 dopo la larga vittoria in casa della capolista Napoli. “Lo scudetto? Il campionato si è un po’ diviso. Lì in alto sono tutte molto ravvicinate e tutte possono sognare. Poi, penso che l’Inter abbia qualche possibilità in più. Ma è giusto che noi, Fiorentina e Lazio in questo momento possiamo essere particolarmente felici”.Lookman (con una doppietta) e Retegui hanno messo la firma sul successo al Maradona. Arrivato nelle ultime ore di mercato per supplire all’infortunio di Scamacca, l’italo argentino è il capocannoniere della serie A con 11 reti. “I meriti sono tutti suoi – le parole di Gasperini -. Non è che posso dargli qualche cosa in più. Posso cercare di aiutarli a esprimere quelle che sono già le loro qualità. Noi possiamo avere delle idee, ma poi sono decisive le risposte dei ragazzi. La risposta di Mateo è stata eccezionale. La capacità di applicare sul campo quello che noi crediamo e pensiamo è tutto merito suo”. Mercoledì l’Atalanta tornerà in campo in Champions, dove finora ha raccolto due pareggi e una vittoria, per sfidare in trasferta lo Stoccarda. Gasperini la pensa così: “C’è la particolarità di questa classifica globale, faccio ancora fatica a capire se sia la soluzione giusta. Il calendario è molto diverso. La vedo come una prova questa nuova formula: non c’è la stessa adrenalina degli scontri diretti, ma alla fine di questa prima fase si potranno trarre delle conclusioni. Sicuramente ci sarà un po’ di incertezza e anche un po’ di confusione”. Di certo “Si stanno aggiungendo troppe partite, di cui alcune non sempre piacevoli”.