Cinema, “Parthenope” è il film italiano più visto della stagione

Roma, 30 ott. (askanews) – “Parthenope” di Paolo Sorrentino con 2.384.850 in sei giorni diventa il film italiano più visto della stagione salendo al primo posto degli incassi di ieri.Il film continua il tour nelle città italiane. La protagonista Celeste Dalla Porta saluterà il pubblico dell’Anteo a Milano domani sera alle 19.10. Insieme a Daniele Rienzo saluteranno il pubblico venerdì primo novembre a Firenze al Cinema Portico alle 16.00 e al Cinema Principe alle 21 e a Siena al Cinema Alessandro VII alle ore 18 (a fine spettacolo delle 15.45) e alle ore 18.45 e il 2 novembre a Torino al Cinema Nazionale alle ore 15.45, al Cinema Romano alle ore 18.30 e al Cinema Eliseo alle ore 21 saluto iniziale di Celeste Dalla Porta e Daniele Rienzo. Paolo Sorrentino incontrerà il pubblico di Roma il primo novembre al Cinema Troisi alle 18.15 (a fine spettacolo delle 16.00) e alle 19.00, al Cinema Adriano alle 20,20 e al Cinema Greenwich alle 21.15; sabato 2 novembre al Cinema Barberini alle 17.30 e al Cinema Lux alle 18.45 (a fine delle 16.30); per poi proseguire domenica 3 novembre in Campania con Peppe Lanzetta a Marcianise all’UCI alle ore 18,20, a Casoria all’UCI alle 19.30 e a Napoli al The Space alle 23.05 (a fine spettacolo delle 20.50), lunedì 4 e martedì 5 novembre in Sicilia a Palermo e Catania, mercoledì 6 e giovedì 7 novembre in Puglia a Bari, Monopoli e Lecce.Presentato in Concorso al Festival di Cannes, il film racconta la vita di Parthenope dal 1950 a oggi. Un’epopea femminile senza eroismi, guidata dal desiderio di libertà, dall’amore per Napoli e dai sentimenti imprevedibili, a volte dolorosi, che però ti fanno ripartire. La giovinezza spensierata a Capri e la sua inevitabile fine, segnata, come tutte le giovinezze, dalla brevità. Accanto alla protagonista, i napoletani: disillusi e vitali, ironici e dagli sguardi stanchi. La vita scorre, portando con sé tutte le emozioni umane, mentre Napoli, affascinante e crudele, ammalia e ferisce. Il film è interpretato da (in ordine alfabetico): Dario Aita, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Daniele Rienzo, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata.