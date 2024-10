Il figlio di Trump: papà conosce Meloni, conta di lavorare con lei

Roma, 29 ott. (askanews) – Donald Trump “conosce personalmente la premier (Giorgia Meloni)” e “conta di lavorare bene con lei”. Lo ha affermato il figlio del candidato repubblicano alle presidenziali Usa, Eric Trump, in uno scambio di battute pubblicato oggi da Repubblica.“Non conosco personalmente la premier Meloni, ma mio padre sì. E conta di lavorare bene con lei”, ha detto il figlio di Trump, non precisando su cosa potrebbero lavorare assieme: “E’ presto, non abbiamo ancora un’idea precisa di come l’Italia potrebbe aiutare la nostra amministrazione”, ha detto Eric Trump, che ha raccontato di avere un rapporto speciale con l’Italia per via delle vacanze in Sardegna. Ha tuttavia aggiunto che una delle questioni su cui Roma e un’eventuale amministrazione Trump potrebbe essere “per esempio, l’aumento degli investimenti nella difesa”.