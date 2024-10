ADE 2024: futuro Intelligenza artificiale nell’audiovisivo è già realtà

Roma, 27 ott. (askanews) – Il cinema, l’audiovisivo e la rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale. Si è conclusa a Bari la seconda edizione di Apulia Digital Experience (ADE), la conferenza internazionale che ha riunito per tre giorni all’Apulia Film House alla Fiera del Levante, aziende e professionisti delle industrie digitali e creative.“Il successo ottenuto dalla seconda edizione, rappresenta un ulteriore passo avanti non solo nella rinnovata sinergica collaborazione tra Apulia Film Commission e Rai Com ma, soprattutto, un maggiore impegno per focalizzare l’attenzione sul futuro dell’industria cinematografica e audiovisiva, verso dell’introduzione di tecnologie digitali innovative – commenta Antonio Parente, Direttore generale di Apulia Film Commission -. L’Intelligenza Artificiale e il metaverso stanno ridisegnando l’intero sistema, offrendo nuove opportunità e sfide. In questo Apulia Film Commission vuole consolidare il rapporto con Rai Com e proseguire con questo appuntamento destinato al confronto, alla ricerca e all’aggiornamento del mondo audiovisivo”. Grande la soddisfazione anche del Direttore Progetti speciali Rai Com e Direttore Artistico di Ade, Roberto Genovesi: “È stata una straordinaria esplorazione del futuro dell’audiovisivo, che sarà inevitabilmente influenzato dall’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e del Metaverso. Abbiamo avuto l’opportunità di analizzare le potenzialità dell’IA nel settore, confrontandoci con esperti di calibro internazionale. Abbiamo analizzato non solo come si stia trasformando il modo in cui creiamo e consumiamo contenuti, ma anche come la tecnologia offra opportunità senza precedenti per il settore. Per questo è fondamentale continuare a collaborare e a innovare, assicurando che l’integrazione avvenga in modo etico e sostenibile, come richiesto dalle numerose professionalità del settore. Ringrazio i partner istituzionali, come la Regione Puglia e l’Apulia Film Commission, che ci hanno permesso di essere qui e tutti i partecipanti per i loro preziosi contributi”.Ad aggiudicarsi la seconda edizione del contest A visual storytelling of Puglia through AI, il progetto “Folk.lore” di Andrea Sabatini, Giovanni Zarrelli, Francesco Criscuolo per la capacità di saper fondere tecnologia avanzata e tradizione, offrendo un’esperienza realmente immersiva del territorio attraverso il racconto popolare. L’app promuove un turismo sostenibile e valorizzante, coinvolgendo gli utenti in percorsi personalizzati che arricchiscono la fruizione del patrimonio culturale a supporto delle realtà locali. Nel corso della tre giorni sono stati assegnati anche i Digital Licensing Excellence Awards, primo premio a livello globale che celebra i progetti di licensing digitale. A vincere il Best Digital Influencer Award è stato il progetto “Winx Club: Spread magic, not hate” (Rainbow Spa, The Cybersmile Foundation e Teemill), dedicato alla lotta al cyberbullismo e all’abuso online. Per la sezione App&Game premiato “Fall Guys” (Devolver Digital e Maurizio Distefano), licensing per un fenomeno globale entrato nella top 10 tra i giochi gratuiti. Per la categoria Best Digital Property premiato “Team Jay”, cartone animato realizzato da Juventus FC in collaborazione con Eclipse Production e Piranha Bar. Ad aggiudicarsi il Best Metaverse Brand Extension Award è “Miraculous RP: Quests of Ladybug & Cat Noir” (Miraculous Corp, Licensing Agent: DeAPlaneta Entertainment). Premiato per la migliore Digital Retail Experience è “Teenage Mutant Ninja Turtles” (Paramount Global). Menzione speciale a Jakala per il progetto”Minions Market Mania”.Apulia Digital Experience è un evento promosso da Rai, organizzato da Rai Com e Apulia Film Commission e finanziato dalla Regione Puglia, nell’ambito dell’intervento “Promuovere il Cinema 2024” a valere su risorse POC Puglia 2014-2020, Azione 6.7.