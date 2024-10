Israele ha confermato la morte del leader di Hamas

Roma, 17 ott. (askanews) – In un messaggio a decine di ministri degli Esteri di tutto il mondo, il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha confermato che il leader di Hamas Yahya Sinwar è stato ucciso. È diventato così il primo esponente del governo dello stato ebraico a confermare la morte di Sinwar in via ufficiale.“Yahya Sinwar, assassino di massa responsabile del massacro e delle atrocità del 7 ottobre, è stato ucciso oggi dai soldati delle Idf”, ha dichiarato Katz, secondo quanto riportato dal suo ufficio. “Questo è un grande risultato militare e morale per Israele e una vittoria per tutto il mondo libero contro il malvagio asse dell’Islam radicale guidato dall’Iran”, ha continuato Katz.