Nobel per la medicina a Viktor Ambros e Gary Ruvkun

Roma, 7 ott. (askanews) – L’Accademia di Svezia ha accordato il premio Nobel per la medicina congiuntamente a Viktor Ambros e Gary Ruvkun, entrambi statunitensi. Si tratta di due biologi molecolari, noti per la scoperta dei microRna e per avere messo in luce la loro funzione di regolazione dei geni.“L’Assemblea per il Nobel presso l’Istituto Karolinska ha oggi deciso di premiare con il Premio Nobel per la fisiologia e la medicina congiuntamente Viktor Ambrose e Gary per la scoperta del microRNA e il suo ruolo nella regolazione post-trascrizionale”, ha detto Thomals Perlmann, segretario generale dell’Assemblea per il Nobel. “Viktor Ambrose è nato ad Hanover, New Hampshire, nel 1953 e il lavoro che ha portato al premio di oggi è stato realizzato presso l’Università di Harvard, mentre attualmente è un professore di Scienza naturale presso la Scuola medica dell’Università del Massachusetts”, ha detto ancora Perlmann.“Gary Ruvkun – ha proseguito il segretario generale – è nato a Berkeley, California negli Usa, nel 1952. Il lavoro che ha portato alla al suo premio Nobel è stato condotto presso l’Ospedale generale del Massachusetts e presso la Scuola medica di Harvard”. Le ricerche hanno portato all’individuazione del microRNA, ma questa scoperta – partita dall’osservazione dei geni di un piccolo verme rotondo – non ha direttamente a che fare con quella dell’mRNA che ha portato ai vaccini anti-Covid. Il Comitato per il Nobel ha precisato oggi, in conferenza stampa, le differenze tra la motivazione che ha portato al Nobel congiunto per medicina e fisiologia ai professori statunitensi Victor Ambros e Gary Ruvkun, rispetto a quello dello scorso anno a Katalin Karikó e Drew Weissman assegnato per la scoperta del mRNA che ha portato ai vaccini.‘Quello di quest’anno è sicuramente un premio per la fisiologia’, ha segnalato la Gunilla Carlsson, la presidente del Comitato per il Nobel per la fisiologia e medicina. ‘L’anno scorso, ovviamente, la scoperta era molto più di scienza applicata e ha portato allo sviluppo del vaccino. Quindi sono due premi piuttosto diversi’, ha continuato la presidente. ‘Detto ciò, avere una comprensione di base è naturalmente il primo passo verso lo sviluppo di applicazioni. Anche se al momento non ci sono applicazioni molto chiare, comprendere i microRNA, sapere che esistono e capire le loro reti di regolazione, è sempre il primo passo’. Per quanto riguarda altre applicazioni, però, potrebbe volerci del tempo. ‘ Ci sono molti studi in corso, non solo contro il cancro, ma anche per altre malattie, come quelle cardiovascolari e renali’, ha detto Carlsson.La differenza tra mRNA e microRNA è profonda, anche se c’è tra loro un collegamento, quindi non si può parlare di qualcosa di veramente estraneo. L`mRNA è il passaggio fondamentale che collega il nostro DNA alle proteine e trasporta l’informazione dal nucleo alla macchina che produce le proteine. Il microRNA, invece, è molto corto e il suo ruolo principale è agire come lo stesso RNA, interagendo con l`mRNA per regolare o influenzare drasticamente la quantità di proteine che possono essere prodotte o decidere se degradare l’mRNA. I nostri organi e tessuti sono costituiti da molti tipi diversi di cellule, tutte con le stesse informazioni genetiche immagazzinate nel loro DNA. Tuttavia, queste cellule diverse esprimono insiemi unici di proteine. Come è possibile? La risposta sta nella regolazione precisa dell’attività genica, che garantisce che solo il set corretto di geni sia attivo in ciascun tipo di cellula specifico. Questo consente, ad esempio, alle cellule muscolari, alle cellule intestinali e ai diversi tipi di cellule nervose di svolgere le loro funzioni specializzate. Inoltre, l’attività genica deve essere costantemente regolata per adattare le funzioni cellulari alle condizioni mutevoli del nostro corpo e dell’ambiente. Se la regolazione dei geni viene compromessa, può portare a malattie gravi come il cancro, il diabete o l’autoimmunità. Pertanto, comprendere la regolazione dell’attività genica è stato un obiettivo importante per molti decenni. Poiché il DNA nei nuclei delle nostre cellule contiene esattamente le stesse informazioni in tutte le cellule, la domanda è: cosa determina che solo i geni giusti vengano trascritti in mRNA e poi tradotti nelle proteine specifiche per quel tessuto al momento giusto? Un primo passo importante nella regolazione genica è governato dalle proteine leganti il DNA, i cosiddetti fattori di trascrizione, che assicurano che solo i geni corretti vengano trascritti in mRNA. Di conseguenza, le proteine giuste vengono prodotte in ciascun tipo di cellula specifico. Negli anni ’60, fu dimostrato che proteine specializzate, note come fattori di trascrizione, possono legarsi a regioni specifiche del DNA e controllare il flusso delle informazioni genetiche determinando quali mRNA vengono prodotti. Da allora, sono stati identificati migliaia di fattori di trascrizione, e per molto tempo si è creduto che i principi fondamentali della regolazione genica fossero stati risolti. Tuttavia, nel 1993, i vincitori del premio Nobel di quest’anno pubblicarono scoperte inaspettate che descrivevano un nuovo livello di regolazione genica, che si è rivelato molto significativo e conservato nel corso dell’evoluzione. Alla fine degli anni ’80, Victor Ambros e Gary Ruvkun erano ricercatori post-dottorato nel laboratorio di Robert Horvitz, che nel 2002 ha vinto il Premio Nobel insieme a Sydney Brenner e John Sulston. Nel laboratorio di Horvitz, studiarono un piccolo verme rotondo lungo 1 mm, C. elegans. Nonostante le sue dimensioni ridotte, C. elegans possiede molti tipi cellulari specializzati, come le cellule nervose e muscolari, simili a quelle presenti negli animali più complessi. Questo lo rendeva un modello utileper studiare come i tessuti si sviluppano e maturano negliorganismi multicellulari. Ambros e Ruvkun erano interessati aigeni che controllano la tempistica di attivazione dei programmigenetici, garantendo che i diversi tipi di cellule si sviluppinoal momento giusto. Studiando due ceppi mutanti di C. elegans, lin-4 e lin-14, chemostravano difetti nella tempistica di attivazione dei programmigenetici durante lo sviluppo, i due ricercatori volevanoidentificare i geni mutati e capire la loro funzione. Ambroseaveva precedentemente dimostrato che il gene lin-4 sembravaessere un regolatore negativo del gene lin-14. Tuttavia, non eraancora noto come l’attività di lin-14 fosse bloccata. Ambros eRuvkun erano affascinati da questi mutanti e dalla loro possibilerelazione, e si impegnarono a risolvere questi misteri. Dopo la sua ricerca post-dottorato, Victor Ambros analizzò ilmutante lin-4 nel suo nuovo laboratorio all’Università diHarvard. Attraverso una mappatura metodica, riuscì a clonare ilgene e fece una scoperta inaspettata: il gene lin-4 produceva unamolecola di RNA insolitamente corta, priva di un codice per laproduzione di proteine. Questi risultati sorprendenti suggerivanoche questo piccolo RNA di lin-4 fosse responsabiledell’inibizione di lin-14. Ma come funzionava questo meccanismo? Contemporaneamente, Gary Ruvkun indagava sulla regolazione delgene lin-14 nel suo nuovo laboratorio al Massachusetts GeneralHospital e alla Harvard Medical School. A differenza quanto sisapeva del funzionamento della regolazione genica fino ad allora,Ruvkun dimostrò che non era la produzione di mRNA da lin-14 aessere inibita da lin-4. La regolazione sembrava avvenire in unafase successiva nel processo di espressione genica, attraversol’interruzione della produzione proteica. Gli esperimentirivelarono anche un segmento nell’mRNA di lin-14 necessario perla sua inibizione da parte di lin-4. I due ricercatoriconfrontarono i loro risultati, portando a una scopertarivoluzionaria. La breve sequenza di lin-4 corrispondeva asequenze complementari nel segmento critico dell’mRNA di lin-14.Ambros e Ruvkun eseguirono ulteriori esperimenti dimostrando cheil microRNA lin-4 spegne lin-14 legandosi alle sequenzecomplementari del suo mRNA, bloccando così la produzione dellaproteina lin-14. Era stato scoperto un nuovo principio di regolazione genica,mediato da un tipo di RNA fino ad allora sconosciuto: ilmicroRNA. I risultati furono pubblicati nel 1993 in due articolisulla rivista Cell. Inizialmente, la comunità scientifica reagì con quasi totalesilenzio. Sebbene i risultati fossero interessanti, il meccanismoinsolito di regolazione genica fu considerato una peculiarità diC. elegans, probabilmente irrilevante per l’uomo e altri animalipiù complessi. Questo percezione cambiò nel 2000, quando ilgruppo di ricerca di Ruvkun pubblicò la scoperta di un altromicroRNA, codificato dal gene let-7. A differenza di lin-4, ilgene let-7 era presente in tutto il regno animale. L’articolosuscitò grande interesse, e negli anni successivi furonoidentificati centinaia di diversi microRNA. Oggi sappiamo cheesistono più di mille geni per diversi microRNA negli esseriumani, e che la regolazione genica tramite microRNA è universalenegli organismi multicellulari. In aggiunta alla mappatura di nuovi microRNA, esperimenticondotti da vari gruppi di ricerca chiarirono i meccanismi diproduzione dei microRNA e il loro trasporto verso le sequenzetarget complementari negli mRNA regolati. Il legame del microRNAporta all’inibizione della sintesi proteica o alla degradazionedell’mRNA. Curiosamente, un singolo microRNA può regolarel’espressione di molti geni diversi e, viceversa, un singolo genepuò essere regolato da più microRNA, coordinando e perfezionandocosì intere reti di geni. Il macchinario cellulare che produce microRNA funzionali vieneimpiegato anche per produrre altre piccole molecole di RNA sianelle piante che negli animali, ad esempio come mezzo perproteggere le piante dalle infezioni virali. Andrew Z. Fire eCraig C. Mello, premiati con il Nobel nel 2006, descrisserol’interferenza dell’RNA, un processo in cui specifiche molecoledi mRNA vengono inattivate tramite l’aggiunta di RNA a doppiofilamento nelle cellule. La regolazione genica tramite microRNA è attiva da centinaia dimilioni di anni. Questo meccanismo ha permesso l’evoluzione diorganismi sempre più complessi. La ricerca genetica ha dimostratoche cellule e tessuti non si sviluppano normalmente senza imicroRNA. Una regolazione anomala dei microRNA può contribuireallo sviluppo del cancro, e sono state trovate mutazioni nei geniche codificano i microRNA negli esseri umani, causando condizionicome la perdita congenita dell’udito, disturbi agli occhi eall’apparato scheletrico. Le mutazioni in una delle proteine necessarie per la produzione di microRNA portano alla sindrome DICER1, una sindrome rara ma grave legata al cancro in vari organi e tessuti. E tutto è partito da un piccolo verme.