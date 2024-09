Sociale, Mattarella: rimuovere ostacoli, Italia più aperta e ricca

Roma, 30 set. (askanews) – “Alla fine di questo periodo, riflettendo bene ci si rende conto che il beneficio più grande lo ha ricevuto la presidenza della Repubblica, per il contributo di allegria e solidarietà che è stato arrecato a Castelporziano dalle persone che sono state ospitate”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale in favore delle persone con disabilità e fragilità, promosse dalla Presidenza della Repubblica, nella tenuta di Castelporziano.“Questo giorno, questi mesi sono un messaggio a tutti nel nostro Paese, sull’importanza di ciascuna persona con le sue caratteristiche” e “con la consapevolezza dell’importanza che ciascuna persona ha se si inserisce nella società”, ha aggiunto il capo dello Stato. “Non è solo un dovere di apertura ma interesse della società, dell’Italia che si arricchisce” grazie “al contributo di ciascuno”, ha detto ancora Mattarella sottolineando che “per questo vanno rimossi tutti gli ostacoli – specie nel ragionare – di chi non comprende questa importante esigenza della società”.Mattarella, prima di prendere la parola, è stato accolto da un lungo applauso e ha assistito all’esecuzione dell’inno di Mameli. In un video, proiettato sul grande schermo, alcuni ospiti di Castelporziano hanno inviato messaggi di affetto al capo dello Stato: Dal “caro presidente ti amo con tutto il mio cuore perché sei bravo”, a “Viva il presidente”, da “Ciao Mattarella” ad “Arrivederci Presidente a settembre!”. Nel corso della festa, condotta da Tiberio Timperi, c’è stata l’esibizione “cavalli in libertà”, con l’artista equestre Alex Giona, accompagnato dalla violinista Svetlana Sazonenko, e quella della Peter Pan’s Band che ha fatto ballare e cantare tutti gli ospiti presenti.Giunto alla settima edizione, il progetto – realizzato dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con il Comune di Roma e la Regione Lazio – ha coinvolto strutture e associazioni del Comune di Roma, della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale. Complessivamente più di 22 mila persone, oltre mille questa estate, sono state ospitate da fine marzo a fine agosto nelle strutture balneari, nell’area del castello e nel parco della Tenuta all’interno del quale gli ospiti hanno effettuato visite naturalistiche.La manifestazione, alla quale hanno preso parte oltre millecinquecento persone, tra disabili, anziani e accompagnatori, ha visto anche la partecipazione della Banda Musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale con la partecipazione del coro delle mani Bianche, l’esibizione equestre e la liberazione di rapaci da inserire in natura grazie al Raggruppamento dei Carabinieri Biodiversità. Tra le tante associazioni che hanno partecipato alle iniziative di carattere sociale ci sono ‘Casa Famiglia Salesia’, ‘Casa famiglia Divin Amore’, ‘Oasi Linda Penotti’, Punto Luce – Save The Children Ostia, Asp Disabile Visiva Sant’Alessio Margherita di Savoia.