Cinema, il meglio della Mostra: torna da Venezia a Roma e nel Lazio

Roma, 18 set. (askanews) – Direttamente dall’ultima Mostra d’arte cinematografica della Biennale di Venezia, torna nei cinema di Roma e del Lazio, la manifestazione che offre l’opportunità di scoprire in anteprima una selezione delle migliori opere provenienti da ogni sezione della manifestazione: “I grandi festival – Da Venezia a Roma e nel Lazio”, realizzata dall’Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici (ANEC) del Lazio in collaborazione con la Mostra di Venezia, si svolgerà dal 19 settembre al primo ottobre nelle seguenti sale cinematografiche della Capitale: Farnese, Greenwich, Giulio Cesare, Eden, Adriano, Quattro Fontane, Nuovo Olimpia, Intrastevere, Nuovo Sacher, Mignon, Multisala Lux. I cinema della Regione Lazio coinvolti saranno invece il cinema Mancini di Monterotondo (RM), il cinema Palma di Trevignano Romano (RM), il Multisala Cynthianum di Genzano di Roma, il Multisala Moderno di Bolsena (VT) e il Cinema Teatro Ariston di Gaeta (LT).Le proiezioni saranno in lingua originale con i sottotitoli in italiano. L’ingresso al singolo film sarà di 7 euro, mentre, con una formula d’abbonamento, si potrà acquistare un carnet di 10 proiezioni al costo complessivo di 40 euro. Nell’ambito della manifestazione, nei pomeriggi e sere delle due settimane di programmazione, verranno presentati in 16 esercizi cinematografici più di 50 film per un totale di circa 90 proiezioni, con opere provenienti dalle sezioni “Concorso”, “Fuori Concorso”, “Orizzonti”, “Giornate degli Autori”, “Notti Veneziane” e “Settimana Internazionale della Critica”.Numerosi i film prescelti a cui è stato attribuito un riconoscimento all’81esima edizione del festival: tra le opere in concorso The Brutalist di Brady Corbet (Leone d’Argento – Premio per la Migliore Regia e Premio Cinemasarà – Cineteca di Milano); El Jockey di Luis Ortega (Premio Inclusione e Sostenibilità Edipo Re); Leurs Enfants Après Eux di Zoran Boukherma, Ludovic Boukherma (Premio Marcello Mastroianni Migliore Attore o Attrice Emergente); Inda Estou Aqu di Walter Salles (Premio per la Migliore Sceneggiatura); April di Dea Kulumbegashvili (Premio Speciale della Giuria). Tra i film premiati nelle Giornate degli Autori saranno proiettati: Manas di Marianna Brennand (GdA Director’s Award); Taxi Monamour di Ciro De Caro (Premio del Pubblico GdA 2024); Alpha di Jan-Willem van Ewijk (Label Europa Cinemas); Alma Del Desierto di Monica Taboada-Tapia (Queer Lion Award); Sugar Island di Johanné Gomez Terrero (Premio Inclusione e Sostenibilità Edipo Re e Premio Fondazione FAI Persona Lavoro e Ambiente); To Kill A Mongolian Horse di Xiaoxuan Jiang (Premio Autrici Under 40 Valentina Pedicini – Menzione Speciale per Regia e Sceneggiatura); Sanatorium Under The Sign Of The Hourglass di Quay Brothers (Premio Cinema e Arts 2024). Per la Settimana Internazionale della Critica saranno invece mostrati No Sleep Till di Alexandra Simpson (Gran Premio IWonderfull Menzione Speciale); Paul and Paulette Take A Bath di Jethro Massay (Premio del pubblico The Film Club). Infine, per “Orizzonti”, le opere premiate selezionate sono Happy Holidays di Scandar Copti (Premio Orizzonti Miglior Sceneggiatura); The New Year That Never Came di Bogdan Muresanu (Premio Orizzonti Miglior Film); Familia di Francesco Costabile (Premio Orizzonti Miglior Interpretazione Maschile Segnalazione di Cinema for Unicef); Shahed – La testimone di Nader Saeivar (Premio degli Spettatori – Armani Beauty).I film saranno introdotti da critici ed esperti cinematografici e, in alcuni casi, saranno presenti registi e interpreti delle opere in visione: tra gli ospiti si segnalano: Shalab Fotohui, Valerio Mastandrea, Mladen Kovacevic, il regista Ciro De Caro e il cast di Taxi Monamour, il cast di Basileia di Isabella Torre; Federica di Giacomo, Carlo Luglio e Fabio Gargano, Antonietta De Lillo, Giulio Donato, Francesca Pirani, Giuseppe Schillaci, Fabrizio Ferraro, Salvatore Lizzio e Vanessa Zerda Rueda, Luciana Fina, Paola Randi. Il progetto è realizzato con il contributo di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura-Dipartimento Attività Culturali ed è parte del programma dell’Estate Romana 2024. L’iniziativa gode del riconoscimento della DGCA del Ministero della Cultura; con il supporto della Regione Lazio e della Fondazione Cinema per Roma; in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI, gruppo Regione Lazio), Settimana Internazionale della Critica, Giornate degli Autori, Isola Edipo.