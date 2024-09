Cinema, ciak a Roma per il film “Solo mio” con Kevin James

Roma, 18 set. (askanews) – Primo ciak a Roma per “Solo mio”, film sentimentale diretto da Charles e Daniel Kinnane, alla loro seconda regia dopo la commedia Netflix “Home Team”, che si svolgerà tra le location di Roma e della Toscana per un periodo di cinque settimane.Il cast vedrà protagonisti il celebre comico statunitense Kevin James, noto per numerosi progetti Netflix, commedie come “Il dilemma” di Ron Howard e “Io vi dichiaro marito e marito” con Adam Sandler e nominato agli Emmy Awards per la sit-com “The king of Queens”; Kim Coates, star di “Prison Break” e “Sons of Anarchy” e Nicole Grimaudo, attrice nota sia in tv (“Nero a metà”, “Immaturi-la serie”) che al cinema (“Mine vaganti”, “Bàaria”). La storia segue Matt, un giovane innamorato, pronto a coronare il suo sogno di sposare la sua amata Heather in una splendida chiesa di Roma. Tuttavia, all’ultimo momento, Heather decide di scappare, lasciando Matt con un cuore spezzato e un biglietto che chiede tempo e spazio per riflettere. Abbandonato, Matt decide di partire comunque per il suo viaggio di nozze in Italia, con la speranza che la sua sposa possa ripensarci. Durante il viaggio una serie di incontri e avventure inaspettate lo porteranno a scoprire il valore dell’amicizia e dell’accettazione, ma soprattutto a confrontarsi con il suo passato e ad aprirsi a emozioni nuove. Il film è prodotto dalla Solo Mio Inc. di Jeff Greenstein e Mark Fasano, mentre Minerva Pictures si occuperà della produzione esecutiva.