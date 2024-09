Meloni: la stagione dei bonus è finita

Roma, 7 set. (askanews) – “La situazione economica non è facile, le risorse a disposizione non sono molte ma fa la differenza come quelle risorse vengono utilizzate”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo, nel suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio, a una domanda sulla composizione della prossima legge di bilancio. Nella manovra – ha detto rispondendo a una domanda sulla composizione della prossima legge di bilancio – sicuramente “non ci sono molte delle cose che letto, tipo l’abolizione assegno unico”. Di sicuro “c’è la volontà di continuare e confermare quello che abbiamo fatto di vedere cos’altro si può fare, però sempre ma sempre con la serietà di mantenere una politica di bilancio che racconti che la stagione dei bonus e dei soldi buttati dalla finestra, delle risorse messe su cose che non danno alcun moltiplicatore, è finita. Ci sono pochi soldi e a maggior ragione non si possono sperperare. Questa è la mia politica di bilancio ed è quella della maggioranza, al di là delle legittime rivendicazioni”. “Stiamo facendo proiezioni, ci sarà dibattito ma non ho dubbi sul fatto che continueremo su quello che abbiamo fatto perché i risultati arrivano”, ha sottolineato la premier.