Salvini da Meloni, telefonano a Tajani: 30/8 incontro su dossier urgenti

Roma, 18 ago. (askanews) – Si è svolto questo pomeriggio, nella masseria di Ceglie Messapica in Puglia dove la premier sta trascorrendo una settimana di vacanza, un incontro informale tra Giorgia Meloni e il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. Durante la visita i due hanno chiamato l’altro vicepremier Antonio Tajani con cui hanno “condiviso – hanno riferito fonti di governo – di vedersi di persona il 30 agosto per fare il punto sui dossier più urgenti”.La notizia della visita di Salvini a Meloni su una serie di questioni (dalla scelta del commissario italiano da proporre a Ursula Von der Leyen, alle nomine Rai, ai rapporti tra i partiti che sostengono il governo dopo i recenti distinguo su diversi temi, come lo ius scholae e le carceri fino alla manovra di bilancio) era stata anticipata da alcuni quotidiani. L’incontro tra la premier e il leader della Lega è stato definito “conviviale”.