Domenica i meteorologi si aspettano il crollo delle temperature

Milano, 17 ago. (askanews) – “Nelle prossime 12-36 ore le temperature crolleranno di almeno 10 gradi su tutta l’Italia a causa di una perturbazione atlantica con aria fresca dalla Scozia. Domenica 18 agosto le temperature massime previste saranno sotto i 25 gradi al Centro-Nord: 22 gradi a Milano, 24-25 tra Bologna e Firenze, e che Perugia passerà in un solo giorno da 32 a 22 gradi”. Questa la previsione di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che spiega che per quanto riguarda il Sud, “domenica invece avremo ancora picchi di 35-36 gradi (quindi solo un parziale decremento) e la rinfrescata è attesa da lunedì 19 agosto”. “Lo scontro tra la massa d’aria scozzese e il caldo africano preesistente genererà fenomeni violenti o addirittura estremi e dal pomeriggio di sabato 17 agosto non possiamo escludere già i primi temporali forti, più probabili su Sardegna e Nord-Ovest, con possibile coinvolgimento anche delle regioni tirreniche, specie la Toscana” continua Gussoni, spiegando che “domenica 18 agosto i fenomeni estremi inizieranno al mattino sul Nord-Ovest, in estensione a Nord-Est, regioni centrali e, nella seconda parte della giornata, anche alla Campania. Su queste zone – precisa il metereologo – si temono temporali violenti con grandine, venti di downburst (venti orizzontali anche ad oltre 100 km/h durante i temporali), tornado e locali nubifragi con possibili flash floods (alluvioni lampo)”. “Il maltempo continuerà anche lunedì 19 con piogge torrenziali sull’Emilia Romagna, le Marche e gran parte del versante adriatico” rimarca, evidenziando che “i fenomeni non risparmieranno neanche il resto della Penisola con qualche schiarita in più solo sulle regioni di Nord-Ovest”.