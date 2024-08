Altri 7 giorni di canicola, le temperature saliranno fino a domenica

Milano, 6 ago. (askanews) – L’anticiclone africano, giunto in Italia il 15 luglio, non ha intenzione di tornare a casa sua. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che l’alta pressione di origine subtropicale, denominata Caronte, ci traghetterà ancora, per almeno sette giorni.Le temperature saliranno di qualche grado fino a domenica determinando, molto probabilmente, il weekend più caldo del 2024: tra sabato 10 agosto e domenica 11 sono previste massime fino a 39-40°C anche al Nord, in particolare in Emilia Romagna, mentre al Sud (soprattutto nelle zone interne delle Isole Maggiori) saliremo di nuovo a 42-43°C come in Libia e Tunisia. Il clima, ha osservato il meteorologo, è cambiato da 30 anni a questa parte e, purtroppo, in estate stiamo registrando sempre più spesso valori termici tipici di alcuni paesi mediterranei del Nordafrica (massime sui 42-44°C all’ombra); tra Marocco ed Algeria, nelle zone interne, si toccano anche 46-48°C.Intanto, nelle prossime ore, il termometro salirà fino a 36°C a Roma, Terni e Foggia, 35°C saranno raggiunti anche a Modena, Firenze e Mantova. Sarà solo l’inizio di una nuova ondata di calore che insisterà sul nostro Paese almeno fino all’inizio della prossima settimana. Dal punto di vista dello ‘stato del cielo e dei fenomeni’ si prevedono ancora temporali di calore pomeridiani a tratti forti in Sicilia, sulle Alpi e sugli Appennini, e localmente qualche rovescio potrebbe sconfinare nelle ore più calde anche verso la Pianura Padana.Mercoledì, troveremo una situazione identica, serena e calda al mattino con qualche intenso temporale in più nel pomeriggio, specie a ridosso dei rilievi ma non escluso nelle zone di pianura adiacenti. Nonostante questi temporali, le massime saliranno fino a 37°C a Terni, 36°C a Ferrara e Roma, fino a 35°C anche a Bolzano e Bologna. Ma sarà soprattutto da venerdì che il livello del termometro si impennerà: nel weekend, come detto, avremo la ‘febbre alta’ su tutta l’Italia, saremo ovunque vicini ai 40°C e localmente ai 42-43°C.Il caldo estremo di Caronte, al momento, sembra voler lasciare il nostro Paese intorno a Ferragosto ad iniziare dal Nord, sotto colpi di temporali e saette impetuose. Ma questa è solo una tendenza e andrà confermata: è possibile che questa rinfrescata temporalesca non arrivi in modo diffuso e crei solo danni ed un aumento dell’umidità.