Roma, 29 lug. (askanews) – Colloquio tra Elly Schlein e Andrea Orlando a Montecitorio. Il faccia a faccia tra la segretaria de Pd e il deputato spezzino che ieri si è detto disponibile a correre come candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Liguria è durato quasi un’ora e mezza. Al termine la segretaria non ha rilasciato dichiarazioni.