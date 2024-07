Fedriga: ma quale moratoria, sull’autonomia bisogna accelerare

Roma, 27 lug. (askanews) – “No”, la moratoria chiesta dal governatore della Calabria Roberto Occhiuto sull’autonomia differenziata, non serve, “noi abbiamo solo la necessità e il dovere di raccontare meglio cosa è l’Autonomia perchè va eliminato il fumo che la circonda”. Lo afferma in una intervista al Corriere della Sera il presidente leghista del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.“Ma ciò detto – spiega – non c’è scritto da nessuna parte che una regione sia obbligata a far ricorso alla riforma. Se c’è chi preferisce lo status quo faccia pure. Non credo sia positivo per il Paese ma è libero di farlo. Chi dice che bisogna aspettare che vengano definiti i Lep anche per le materie non sottoposte a Lep sbaglia due volte”, “non c’è da bloccare nulla. Semmai bisogna accelerare, le norme sono molto chiare”.