Premio Ciampi, il tema dell’edizione 2024 restano gli “Outsiders”

Roma, 18 lug. (askanews) – Sono aperte le iscrizioni al Premio Ciampi Città di Livorno, la rassegna dedicata al poeta e musicista scomparso prematuramente nel 1980, che avrà la sua serata finale il 21 novembre al Teatro Goldoni di Livorno.Con la pubblicazione del bando di concorso 2024 sul sito ufficiale e sui canali social ufficiali, è stato annunciato l’avvio della ventisettesima edizione del Premio Ciampi che, proseguendo il percorso iniziato lo scorso anno, avrà nuovamente come tema gli outsiders. Ci sarà tempo fino al 15 agosto per compilare la domanda di partecipazione al Concorso, che è rivolto ai singoli artisti o gruppi musicali.“In continuità con quanto fatto nel 2023 – dichiara Massimiliano Mangoni, Presidente dell’Associazione Premio Ciampi – abbiamo scelto di restare fedeli al tema degli outsiders, scegliendo di stare al fianco di tutti coloro che fanno musica innanzitutto per amore della musica, senza compromessi. Un tema che ritroviamo nella figura e nell’opera di Piero Ciampi e che ci pare sempre più cruciale in un’epoca in cui tutto pare finalizzato al raggiungimento immediato del successo commerciale. Avremo dunque sul palco artiste e artisti che condividono questa sensibilità all’arte. Allo stesso tempo, il Concorso sarà un’occasione per dare spazio a figure emergenti che vogliono trovare una propria via, incuranti di mode e tendenze”. Sul sito www.premiociampi.it è disponibile il bando per la partecipazione al concorso 2024 a cui possono partecipare singoli artisti, senza limiti di età, o gruppi musicali, che presentino due brani originali entro la data del 15 agosto 2024. Facoltativamente, sarà possibile presentare anche una propria versione di un brano di Piero Ciampi, che sarà giudicato separatamente dalla Giuria, presieduta dal direttore artistico dell’Associazione “Piero Ciampi”, Antonio Vivaldi, che provvederà, secondo un proprio calendario dei lavori, alla selezione dei vincitori 2024, che saranno premiati, e invitati ad esibirsi, in occasione della serata finale della manifestazione in programma il 21 novembre 2024 al Teatro Goldoni di Livorno.Da diversi anni, oltre al noto concorso musicale, il Premio Ciampi ha allargato gli orizzonti e gli interessi, attivando delle sezioni legate ad altre forme espressive, in sintonia con le passioni del grande artista livornese. Anche durante l’edizione 2024, infatti, verrà dato ampio spazio al Premio L’Altrarte, dedicato alle arti visive, al Premio Valigie Rosse, dedicato alla poesia, e dal Premio Ciampi ai fumetti. Il Premio Ciampi, quindi, prosegue il percorso intrapreso trent’anni fa, che ha portato la città di Livorno ad essere un punto di riferimento importante per quanto riguarda non solo la scena musicale nazionale, ma anche quella artistica in generale.Il Premio Ciampi sarà inoltre presente il 28 settembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano a The Awards Stage ’24, manifestazione che vede l’incontro e il racconto dell’operato dei più importanti premi cantautoriali italiani. Il Premio Ciampi è organizzato dall’Associazione Premio Ciampi ed Arci, in collaborazione con Comune di Livorno, Regione Toscana, Fondazione Livorno e Fondazione Teatro Goldoni.