Italia Polo Challenge, show per sfilata a Porto Cervo e Arzachena

Roma, 17 lug. (askanews) – La banda musicale della Brigata Sassari, centinaia di persone incuriosite da uno spettacolo a cui probabilmente non sono abituate. Ma soprattutto i cavalli e i protagonisti del torneo. L”antipasto’ di Italia Polo Challenge 2024 in Sardegna è servito ed è stato uno show per le vie di Porto Cervo e Arzachena, in attesa dell’inizio delle partite previsto – ricorda una nota – per giovedì 18 luglio al campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori.Il circuito di arena polo organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri torna per il quarto anno consecutivo in Sardegna, confermando il legame con la Regione e con il Comune di Arzachena. Accanto ai giocatori delle quattro squadre protagoniste del torneo (Petra Bianca, U.S. Polo Assn., Estrella Galicia e Costa Smeralda), anche i piccoli protagonisti della tappa sarda della Coppa Italia di polo pony. Saranno quattro le squadre in campo ad Abbiadori. Petra Bianca (Francesco Scardaccione, Felipe Kelly ed Eduardo Blousson), U.S. Polo Assn. (Fabricio Facello, Therence Cusmano e Angel Valdez), Estrella Galicia (Alexander Aggravi, Gustavo Penna e Patricio Rattagan) e Costa Smeralda (Stefano Giansanti, Sasha Hauptmann, Boris Bignoli). Il calendario prevede due partite al giorno da giovedì 18 a sabato 20 con inizio alle 20.30 e alle 21.30 (si parte con Estrella Galicia-Costa Smeralda e U.S. Polo Assn.-Petra Bianca) e accesso libero alle tribune del centro sportivo. Un evento glamour ma nel segno della sostenibilità e dell’appartenenza a un territorio dove – conclude la nota – è fortissima la tradizione equestre e dove il polo va in scena in un contesto d’eccezione.