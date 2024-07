Elon Musk ha donato una “somma cospicua” a un gruppo pro-Trump

Roma, 13 lug. (askanews) – Il miliardario Elon Musk ha fatto una donazione a un Comitato di azione politica (Pac) che lavora per far eleggere l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca: lo riferisce Bloomberg, citando fonti.Il rapporto non indica quanto Musk abbia donato, ma afferma che si tratta di “una somma considerevole”. I dfondi sarebbero stati donati a un gruppo denominato America. Un portavoce del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, citato dall’agenzia, ha spiegato: “Elon sa che Trump è un idiota che svenderà l’America, aumentando le tasse sulla classe media di 2.500 dollari”.Bloomberg cita anche fonti anonime secondo cui i miliardari repubblicani Ken Griffin e Paul Singer, che hanno entrambi criticato Trump in passato, si sono incontrati con il candidato presidenziale per discutere delle donazioni alla sua campagna per la Casa Bianca.