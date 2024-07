I nuovi ministri a Downing Street, prima riunione di gabinetto del governo Starmer

Roma, 6 lug. (askanews) – Una carrellata di nuovi ministri annunciati ieri dal neo premier laburista britannico Keir Starmer è arrivata questa mattina a Downing Street per la prima riunione di gabinetto dopo la schiacciante vittoria del Labour alle legislative di giovedì che ha messo fine a 14 anni di potere conservatore.Fra i primi ad arrivare, riporta il Guardian, il segretario alla Sanità Wes Streeting, seguito da vicino dal segretario ai Trasporti Louise Haigh. Successivamente sono comparsi il segretario alla Scienza Peter Kyle e il segretario all’Istruzione Bridget Phillipson. Il ministro dell’Energia Ed Miliband e il segretario per il Business Jonathan Reynolds sono arrivati entrambi insieme a Downing Street. Pochi secondi dopo, è apparso anche il nuovo capo del Foreign Office David Lammy che ha incontrato i suoi colleghi ministri prima di varcare la soglia del celebre numero 10.Oltre a Ed Milliband, ex capo dell’opposizione in quanto leader del Labour fra 2010-2015, fra gli altri nomi noti, Yvette Cooper è stata nominata al ministero dell’Interno mentre a John Healey è stato affidato il ministero della Difesa. Rachel Reeves, ex economista della Banca d’Inghilterra, è stata nominata a capo del Tesoro nel nuovo governo laburista, la prima donna a ricoprire l’incarico. La vice leader laburista Angela Rayner è la neo vice primo ministro britannico. Rayner, che ricopre il ruolo di vice leader del partito di Starmer dal 2020, assumerà anche il ruolo di segretario per il Livellamento, gli Alloggi e le Comunità.